Duki habla sobre los tatuajes de su rostro: "Vivo de la música, así que me tatúo la cara"

Durante los últimos años, las oportunidades de personalizar la apariencia física y conseguir looks únicos son cada vez más numerosas, y es probable que los tatuajes se hayan convertido en una de las opciones más populares, sobre todo entre los más jóvenes. Aunque la mayoría de los que se animan a hacérselos se deciden solamente por un par de ellos, y en un tamaño y diseño discretos, hay quienes sienten tanta pasión por los tatuajes (y, en muchas ocasiones, también por llamar la atención) que deciden cubrir casi cada centímetro de su piel con tinta, o añadir tatuajes a zonas inusuales. Duki es una de las celebridades que ha llevado este look al extremo, con varios pequeños tatuajes por la cara que, aunque no tienen significados demasiado profundos, sí que le aportan un look distinguible que le hace destacar entre los artistas de trap. Ahora, el cantante explica cómo se le ocurrió esta idea tan loca.

Menos mal que la carrera de Duki ha ido como la seda y ha logrado colocarse como uno de los artistas de trap más influyentes del mundo, porque si no le habría costado mucho adaptarse a otros terrenos profesionales con esa apariencia. En su Music Session con Bizarrap ya demostró que un buen maquillaje puede cubrirlos por completo, pero habría sido realmente engorroso tener que pasar varias horas al día tapándolos para ir a trabajar. Teniendo en cuenta lo bien que le va, es poco probable que este escenario se haga realidad en un futuro, pero hay otros artistas de una talla menor que han decidido imitar este look: esos sí que corren peligro de arrepentirse de su decisión.

Duki ya ha explicado claramente que se hizo estos tatuajes solo cuando tenía claro que le estaba yendo bien como músico, y que probablemente no tendría que adaptarse a un nuevo entorno laboral en el futuro. ¡Así que antes de que los aspirantes a traperos se emocionen, será mejor acumular unas cuantas cifras en la cuenta bancaria, y luego hacer con su imagen lo que les plazca!