La Music Session de Duki y Bizarrap genera reacciones enfrentadas en Twitter

Es muy difícil, o prácticamente imposible, superar el éxito de un hit mundial con el siguiente lanzamiento que haga un artista. El hype está por las nubes y todos esperan que la siguiente canción les guste tanto como la anterior, así que lo normal es que las redes reaccionen mal al single que le siga. Cuando, además, se añade la traba de tener que colaborar con distintos artistas para cada proyecto, generar el mismo impacto se vuelve una tarea titánica. Eso es lo que ha ocurrido con la BZRP Music Session de Duki: los fans de Bizarrap, y no del rapero, se han sentido decepcionados con una canción que no tiene para nada el carácter pegadizo de la de Quevedo, que fue coreada durante todo el verano por cientos de millones de personas.

Muchas opiniones negativas al respecto de la canción se han hecho virales en Twitter; quizá no tanto porque la gente estuviese de acuerdo con ellas, sino porque los fans de Duki han salido raudos y veloces en su defensa. El rapero argentino es uno de los más exitosos de su campo, y se ha ganado el respeto de una gran parte de los fans del trap en español. Su talento para lo que hace es incuestionable, pero su estilo no es el más compatible con el gusto de las personas que disfrutan de la música más mainstream. Aunque los que conocen a Duki desde hace tiempo han visto en esta colaboración con Bizarrap mucho de sus orígenes como rapero, aquellos que esperaban un nuevo temón que cantar al salir de fiesta no han podido evitar que cunda la decepción.

Con toda la promoción que ha obtenido el tema y la fama que precede a Duki, lo más seguro es que esta Music Session sea un éxito de todas maneras. El problema reside en que Bizarrap deja de ser, con este lanzamiento, el hit-maker que muchos esperaban que fuera. Puede que esta canción ahuyente a muchos nuevos fans del productor, pero no cabe duda de que su exitoso proyecto seguirá adelante, aunque no se convierta en número uno mundial. ¡Y algo nos dice que a Bizarrap todavía le quedan muchos ases bajo la manga!