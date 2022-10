Duki confirma que su BZRP Music Session con Bizarrap saldrá antes del Mundial de Fútbol

Pocas noticias son capaces de generar tanto impacto en redes como la que acaba de confirmar Duki: pronto llegará su BZRP Music Session, después de mucho tiempo de espera, y sus millones de fans han perdido la cabeza al ver que la colaboración que tanto ansiaban por fin se va a hacer realidad. Teniendo en cuenta que Bizarrap y Duki provienen del mismo país, Argentina, y que este último se ha convertido en uno de los grandes referentes del trap a nivel internacional, era de esperar que cundiese totalmente el pánico cuando por fin se supiese que iban a colaborar.

Duki aprovechó su último y masivo concierto para dar la noticia, y no hay más que ver la reacción del público para comprobar el alcance que va a tener este lanzamiento, y lo ansiosos que están los fans de ambos artistas por escucharlo. Tras varios años dedicándose al reggaeton, Duki ha vuelto al trap y ha tenido un gran éxito con su regreso, así que no hay mejor momento que este para lanzar un proyecto con un alcance tan grande como una colaboración con Bizarrap. No son pocos los que han mostrado su alegría a través de Twitter en cuanto se ha confirmado la noticia.

El productor cuenta con un gran seguimiento entre los más jóvenes, gracias, en parte, al apoyo que las grandes figuras del streaming y los tiktokers han dado a su música. Duki es otra de las figuras más queridas por los creadores de contenido, así que no cabe duda de que, cuando esta colaboración vea finalmente la luz (será antes de que llegue el Mundial de Fútbol, según el cantante), será una de las más recordadas.

Pero todo hay que decirlo: ¡cuesta pensar que pueda superar en visibilidad a la anterior, en colaboración con Quevedo!