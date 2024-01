Elton John entra en el selecto club EGOT al ganar su primer Emmy

Elton John se unió a uno de los clubes más exclusivos de la industria del entretenimiento cuando se convirtió en titular del EGOT después de ganar un premio en la ceremonia de los Premios Emmy 2024.

El ícono de la música de 76 años ganó en la categoría Especial de Variedades Destacadas por su bien recibido concierto especial Farewell From Dodger Stadium.

Pero a pesar del logro monumental, Elton no estuvo en persona en Los Ángeles para aceptar el premio, ya que tuvo que ausentarse del espectáculo debido a su reciente cirugía de rodilla.

"Me siento increíblemente honrado de haberme unido al increíble y talentoso grupo de ganadores EGOT esta noche. El camino de este trayecto lo he llenado con pasión, dedicación y el inquebrantable apoyo de mis seguidores alrededor del mundo", aseveró la estrella musical en un comunicado publicado en redes sociales.

El codiciado estatus EGOT incluye las iniciales de los principales premios de televisión, música, cine y teatro en Estados Unidos: el Emmy, el Grammy, el Oscar y el Tony, respectivamente.

Hasta ahora Elton John había ganado cinco Grammy, un Tony a la mejor partitura original por Aida y dos Oscar por canciones de El Rey León (Can You Feel the Love Tonight) y Rocketman (I'm Gonna) Love Me Again).

La leyenda británica se convierte así en la persona número 19 en ganar los cuatro premios en categorías competitivas, aunque otras seis personas obtuvieron el estatus EGOT a través de premios honoríficos.

Un selecto club que inauguró el compositor Richard Rogers en 1962 y del que forman parte Rita Moreno, Audrey Hepburn, Whoopi Goldberg, Mel Brooks, John Legend, Viola Davis, Jennifer Hudson y Andrew Lloyd Webber entre otros.