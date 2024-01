Entrevista a Belén Aguilera: "Estoy experimentando con otros sonidos para mi nuevo disco en 2024"

Un año más la gira Vibra Mahou vuelve a los escenarios españoles, aunque este 2024 lo hace con una novedad muy importante. Ya no será solamente un artista el que ponga voz a estos conciertos como se ha llevado haciendo desde hace años: serán tres los cantantes que se unirán a dicha gira este año. Ya conocemos a dos de estos intérpretes, Shinova -quien hará un total de 14 conciertos- y Belén Aguilera, y estamos a la espera del tercer confirmado.

Desde que empezase en 2014 con Leiva, Mahou ha apostado año tras año por la música en directo en español. MClan, Iván Ferreiro, Sidecars, Miss Caffeina o Arde Bogotá son solo alguno de los numerosos artistas que han completado el cartel de esta gira en estos diez años. El último de ellos, Dani Fernández en 2023, quien consiguió un sold out completo en sus 14 conciertos que realizó por todo el país. Ahora la protagonista será Belén Aguilera, quien abrirá la gira Vibra Mahou 2024 el 8 de marzo en Valladolid.

La cantante catalana tendrá un total de cinco conciertos en la gira Vibra Mahou. Además del de Valladolid, a él se sumarán los de Guadalajara el 9 de marzo (con sold out ya), Murcia el 16 de marzo, Valencia el 12 de abril (con sold out también) y Sevilla el 13 de abril (con otro sold out). Todos ellos como parte de su Metanoia Tour, que también le llevó a hacer dos sold outs en Las Ventas en noviembre, de los que cuenta que tenía la incertidumbre de no saber si se iban a vender todas las entradas ni de qué tal iba a ir.

Con motivo del inicio de Vibra Mahou, hemos podido visitar su fábrica en Madrid y charlar con Belén Aguilera sobre sus proyectos futuros. Nos explica cómo va a ser el sonido de su próximo disco: "He cogido cosas que he aprendido haciendo Metanoia, pero las he trasladado a otro género que no te sabría decir todavía cuál es". Aclara que en este último álbum había jugado a "deconstruir todo lo que había hecho antes", pero que en su nuevo trabajo está experimentando "otros sonidos que no van tanto por ahí". Sin embargo, aunque aún no conoce la fecha exacta en la que saldrá a la luz este nuevo álbum -entre finales de este año y principios del siguiente-, sí que ha podido asegurar que se trata de "un proyecto más global" y ha confirmado una colaboración con la también cantante catalana Julieta.

A su útlimo disco también se refiere cuando explica el porqué de identificarse con un galgo en el tema Galgo. "Me identificaba con la letra en lo que hablo de haber perdido mucha confianza en mí misma y en mi intuición. Pasé una época un poco oscura". En ese momento explica que comenzó a fijarse por la calle en estos perros y que es un animal que le genera mucha ternura. Además, añade que aunque en ese momento se sentía en esa etapa en la que "iba dando bandazos y no tenía la conciencia de mis propios actos", ahora no está en esa misma fase, pero sigue estando orgullosa de esa canción.

Aunque con la gira Vibra Mahou recorrerá diferentes ciudades de España, confiesa que le gustaría girar también fuera de nuestro país, especialmente en México. Explica que su capital fue uno de los primeros destinos más lejanos a los que viajó para trabajar el verano pasado, por lo que tiene un buen recuerdo de ella. "El público mexicano es una pasada", añade.

Respecto a la importancia que tienen sus letras en el público más joven, debido a que abre las puertas de la música a temás más allá del tradicional amor y desamor, añade que "está habiendo una pandemia más generalizada a todos los temas de la salud mental, la ansiedad, la depresión". Además, cree que expresando lo que sientes y compartiéndolo con los demás puedes conseguir que la gente se sienta menos sola, y "sentirse menos solo es un alivio para todos".

