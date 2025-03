Entrevista a LUSILLON sobre su nuevo disco: "Va a tener de todo y va a tener canciones más electrónicas"

RADAR España, el programa de Spotify que apoya el talento emergente, celebra este año su quinto aniversario. A lo largo de su trayectoria, ha impulsado la carrera de más de 40 artistas, entre ellos Quevedo, SAIKO, Paula Koops, Morad, Judeline, Beny Jr, Belén Aguilera, Shego y Luis Cortés. Para conmemorar esta fecha especial, Spotify organizó un evento en el Teatro Eslava de Madrid, donde presentó a la nueva generación de artistas de RADAR España 2025: Julieta, Barry B, Vera GRV, céro y LUSILLON.

LUSILLON, cuyo nombre real es Lucía Juan Casamayor, es una cantautora madrileña que se ha destacado por su estilo inconfundible, con suaves cadencias, estribillos pegadizos y letras cargadas de emoción. Su trayectoria musical comenzó en 2020, pero su gran salto llegó en 2023 con el lanzamiento de su primer disco, Pensando mucho y mal. Ese mismo año, se consolidó como una de las artistas emergentes más prometedoras al ganar el concurso Mad Cool Talent, compitiendo contra más de 1.500 participantes.

Tuve la oportunidad de entrevistar a esta talentosa artista, quien nos habló sobre sus influencias musicales, la evolución de su sonido y sus planes para 2025, que incluyen el lanzamiento de un nuevo disco. "En 2025 veis que ha pasado tiempo desde el primer álbum, todo ese tiempo ha sido para hacer música nueva que saldrá este año", nos aseguró Lucía.

Como adelanto de este próximo trabajo, LUSILLON lanzó el pasado 21 de marzo su nuevo single, Fanática, una canción que marca una evolución en su sonido hacia un pop electrónico más festivo. "Va a tener de todo, va a tener canciones más electrónicas, con más sintes y más movidas, pero también va a tener alguna que otra balada. Al final, soy las dos cosas", nos cuenta.

Durante nuestra conversación, LUSILLON también aprovechó para desmentir un rumor que lleva tiempo circulando: la supuesta autodenominación de su estilo como "cutrepop". "No sé en qué artículo alguien se inventó eso que nunca he dicho, pero no pasa nada. Además, nunca consideraría la música cutre, pero ahí está el mito de LUSILLON", afirmó con determinación.

En cuanto al panorama musical actual, Lucía reflexionó sobre la importancia de la visibilidad de las mujeres en la industria. "Al final, yo creo que artistas hay, hay artistas femeninas y artistas masculinos. Es cuestión de encontrar una balanza, apoyar también la música que hacen las mujeres y darles ese espacio como se merecen", señaló. Además, destacó que no es un problema de falta de público: "No es que no haya público que lo consuma. Es cuestión de abrirnos a darle más hueco a las artistas".

Por último, nos reveló cuál de sus canciones ha tenido un éxito inesperado en plataformas de streaming: "Pues yo creo que Caímos las dos, que es una balada de mi disco anterior. Pensaba que, al ser balada, no la iba a recibir tanto la gente, pero ha terminado gustando mucho".