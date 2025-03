¿Por qué hay tan pocas mujeres en los carteles de los festivales de música de España?

La brecha de género también afecta a la industria musical, y uno de los espacios donde esta desigualdad se hace más evidente es en los festivales. A pesar de los avances logrados en los últimos años, sigue siendo una realidad que la mayoría de los carteles están dominados por nombres masculinos, relegando la presencia femenina a un papel marginal, en ocasiones con la sensación de que las pocas mujeres incluidas están ahí simplemente para cumplir con una cuota simbólica.

Esta situación, que en décadas pasadas era aún más pronunciada, sigue vigente en 2025 a pesar de los esfuerzos de algunos festivales y de las crecientes críticas que surgen cada vez que se presentan carteles desproporcionados. Ejemplos recientes como el Viña Rock 2025 o el Toledo Beat 2024 han generado polémica debido a la escasa presencia de mujeres en sus alineaciones.

El Viña Rock anuncia su cartel para 2025 | Viña Rock

El Instituto de las Mujeres señala que solo el 18% de los artistas programados en los principales festivales de España son mujeres, un dato que refleja la desigualdad estructural en la industria musical. Y esta problemática no es exclusiva de España: un estudio realizado en 2024 sobre 54 festivales importantes en Estados Unidos reveló que menos del 8% de los cabezas de cartel eran mujeres. La falta de equidad en la programación de eventos musicales es un fenómeno global.

Si bien existen excepciones positivas, como el Primavera Sound, que desde hace años se esfuerza por presentar carteles equitativos y en 2025 tiene como artistas principales a Charli XCX, Sabrina Carpenter y Chappell Roan, estos casos siguen siendo minoritarios. La norma sigue siendo la invisibilización del talento femenino en los festivales.

Las críticas desde dentro de la industria también se han hecho más frecuentes. En 2024, Claudia Zuazo, teclista de Niña Polaca, denunció en directo durante el Toledo Beat Festival la escasa presencia de mujeres en los carteles: "Me encanta ver a tantas tías en el público, compensando por las pocas que hay en el cartel".

Más recientemente, Zahara, quien acaba de lanzar su disco "Lento Ternura" y que forma parte del cartel de un festival este año, volvió a poner el tema sobre la mesa: "En 2025, no acercarse a rozar ni de lejos la paridad en un festival es por falta de ganas, de compromiso y de conexión con la realidad, porque nos están completamente invisibilizando", declaró.

Además, remarcó que si bien se siente agradecida de participar en diversos festivales, su presencia no puede considerarse un simple check de cuota feminista: "Yo ya estoy en muchos festivales y me siento muy agradecida, la verdad. Pero yo no soy la cuota feminista de mujer y ya haces 'check'. Hay mujeres en este país que llenan estadios y podrían estar como cabezas de cartel. Y si no te puedes permitir una artista tan grande, hay muchísimas como yo que están de gira, y si no hay emergentes, y si no hay DJ's...".

El grupo Repion también se pronunció sobre este tema en una entrevista reciente, denunciando la falta de voluntad de los organizadores: "Hay un montón de grupos de tías. Lo que pasa es que no les sale de los huevos y tienen un gusto pésimo, porque hay un montón de bandas increíbles con mujeres. No lo entiendo, me da vergüenza ajena que siga pasando esto. O sea, ellos verán".

Además, pusieron el foco en la responsabilidad de los medios: "Si alguna vez tienes la oportunidad de hacerles una entrevista a esta gente que organiza festivales, pregúntaselo a ellos. Porque, también te digo, estoy harta —y no es nada personal— de que nos pregunten a nosotras cosas sobre las que no tenemos nada que ver".

Repión durante su concierto en Madrid | Vibra Mahou

También se cuestionaron cómo es posible que en una reunión de organizadores donde se seleccionan 30 o 50 nombres para un festival, nadie se dé cuenta de que solo hay dos o tres mujeres en el cartel: "No les huele. Aunque solo sea para que no los funen en Twitter".

Históricamente, la industria musical ha estado dominada por hombres, lo que ha dificultado la visibilidad y el apoyo a las mujeres artistas. Esta desigualdad también se manifiesta en la falta de mujeres en puestos de poder dentro del sector (productoras, managers, directoras de sellos discográficos), lo que impide cambios significativos en la representación.

El cambio debe partir de los propios festivales, pero también de las instituciones. No debería destinarse dinero público a eventos que no sean, como mínimo, paritarios o que al menos se acerquen a un equilibrio razonable. Algunos festivales han adoptado el compromiso de garantizar que al menos el 50% de su cartel esté compuesto por mujeres, y muchos más deberían seguir este camino.

Aitana durante un evento de Equal | Europa Press

Por otro lado, es crucial visibilizar el talento femenino en la industria. Las playlists, los medios de comunicación y las redes sociales pueden jugar un papel clave en la promoción de la música hecha por mujeres. En este sentido, iniciativas como Equal de Spotify son importantes, pero es fundamental que su impacto se refleje también en las principales playlists editoriales para que se termine reflejando en la programación de los festivales.

En esta línea, decidí crear una playlist dedicada exclusivamente a artistas españolas mujeres, con el objetivo de demostrar que hay talento de sobra y que los festivales tienen opciones viables para programarlas. Si no lo hacen, es porque no quieren.

En definitiva, el cambio requiere un cuestionamiento de la idea de que las artistas femeninas "no venden" y un compromiso activo por parte de organizadores y público para apoyar su música. Solo así podremos avanzar hacia una industria más equitativa y justa para todas.