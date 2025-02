Repión se mojan sobre la falta de mujeres en los festivales: "Hay un montón de grupos de tías, lo que pasa es que no les sale de los huevos"

Llego por la tarde a la mítica Sala Copérnico de Moncloa, entro por la puerta de atrás y Repión está probando sonido a todo volumen para su concierto.

Repión, grupo formado por dos hermanas cántabras, es una de las protagonistas de la Gira Vibra Mahou 2025. El concierto en Copérnico fue el pistoletazo de salida de esta gira, en el que hicieron un repaso a su carrera, centrándose en su disco de 2023 Repión y en su último EP, Entre todas lo arreglamos, lleno de colaboraciones interesantes.

En medio de la prueba de sonido y de los nervios iniciales previos al concierto, tengo quince minutos —que dan para mucho— para charlar con Marina y Teresa sobre la trayectoria del grupo, sus proyectos paralelos, su colaboración con Rufus T. Firefly, su próximo disco y la falta de mujeres en muchos festivales de nuestro país.

—Sacasteis vuestros primeros discos en 2014 y 2016, pero luego hubo un parón hasta el lanzamiento de vuestro autotitulado primer disco de 2023.

Marina: "En 2018 hicimos un EP, lo fuimos a grabar con Paco Loco, y luego, en 2019, sacamos un single. Es verdad que entre disco y disco pasó mucho tiempo. También llevábamos mucho tiempo autoeditándonos y haciendo todo nosotras, y todo ese proceso es mucho más lento."

Teresa: "Marina empezaba a trabajar, estaba acabando la carrera y tampoco lo habíamos petado mucho, hay que decirlo. Necesitábamos tiempo para organizarnos un poco."

Teresa: "Teníamos algunas canciones hechas antes de la pandemia, pero aprovechamos ese tiempo para terminarlas. Además, no queríamos sacarlas solas. Entonces pensamos: Esto, hasta que no lo saque un sello, aquí se queda. Y en 2021 fichamos con Mushroom Pillow, y ahí empezó todo."

Marina: "El disco se llama Repión porque es una nueva etapa."

—Paralelamente, tocáis en otros proyectos como Aiko, Yawners o Mikel Erentxun. ¿Cómo compagináis todo?

Marina: "Yo dejé de tocar con él porque era mucha tralla."

Teresa: "Yo he dejado Yawners por el mismo motivo. La cosa es que en Yawners estaba como música contratada, y por mucho cariño que le tuviera al proyecto, al final he tenido que poner por delante a Repión. Pero en Aiko sigo."

—Habéis sacado un EP en 2024 titulado Entre todas lo arreglamos. ¿Cómo surge la nueva versión de Viernes con Rufus T. Firefly?

Teresa: "Fue porque queríamos hacer una edición en físico, y en nuestro sello se empeñan mucho en darle un motivo especial siempre a ese formato. Entonces empezamos a darle vueltas y, al final, todos los artistas incluidos en el EP son artistas que admiramos mucho y con los que nos hacía ilusión colaborar. En cuanto se dio la oportunidad de invitar a gente, fue en plan: Vale, este y este, si quieren, pa'lante."

—¿Quién sería vuestra colaboración soñada que os queda por hacer?

Teresa: "Ya llegará."

Marina: "Las que han llegado son perfectas. Son bandas amigas con las que hemos coincidido y que, además, disfrutan del proyecto."

—Os definís como grunge pop. ¿Os gusta el grunge original? ¿Sois fans de Nirvana y Pearl Jam?

Teresa: "Sí, claro. Ahí empezamos a tener interés por la música, ¿no?"

Marina: "La música noventera y todo eso siempre nos ha llamado mucho."

Teresa: "Luego, hay mucho de esa energía en nuestro directo."

Marina: "Alanis Morissette... No sé, en casa siempre hemos escuchado mucha música de los noventa y los dos mil, y al final, mucho rock y mucha guitarra."

—Pero luego os incluyen dentro de la, mal llamada, etiqueta de indie español, que es un poco un cajón desastre.

Teresa: "¿Sabes qué pasa? Que siempre te quieren poner en algún lado. Y como siempre te quieren poner en algún lado, más vale que te inventes tú una etiqueta, como la del grunge pop, con la que más o menos nos sentimos identificadas."

Marina: "Indie éramos antes, cuando éramos independientes total. Ya no somos tan indie: ahora estamos en un sello como Mushroom, que también es independiente."

—¿Se puede vivir de la música?

Teresa: "Se puede malvivir de la música o puedes tener ahorros y apostar, que es lo que estamos haciendo, ¿no?"

Marina: "Yo, sin ahorros, creo que es difícil."

—Os lo habrán preguntado mil veces, pero ¿qué pensáis cuando veis un cartel de un festival en España con cero mujeres o dos solo para maquillar?

Teresa: "Sinceramente, lo que siento es vergüenza ajena. No me lo puedo creer."

Marina: "No se molestan, porque van a lo fácil."

Teresa: "¡Pero que no es lo fácil! Hay un montón de grupos de tías. Lo que pasa es que no les sale de los huevos y tienen un gusto pésimo, porque hay un montón de bandas increíbles con mujeres. No lo entiendo, me da vergüenza ajena que siga pasando esto. O sea, ellos verán."

Luego, Teresa, con razón, me recrimina que le haga la pregunta, asegurando que debería de hacérsela a las personas que organizan los festivales.

Teresa: "Si alguna vez tienes la oportunidad de hacerles una entrevista a esta gente que organiza festivales, pregúntaselo a ellos. Porque, también te digo, estoy harta —y no es nada personal— de que nos pregunten a nosotras cosas sobre las que no tenemos nada que ver. Yo simplemente hago mi curro lo mejor que puedo y me da mucha rabia tener que dar la cara por peña que son unos pesados de mierda y que no se interesan en mejorar el mundo."

Yo: "Es obvio que es culpa de ellos, porque si tú estás en una reunión para montar un cartel y proponen 30 nombres, o contratan a 50 artistas y hay 48 tíos…"

Marina: "No les huele. Aunque solo sea para que no los funen en Twitter."

Cerramos la breve entrevista —tenían que volver a probar sonido con Rufus T. Firefly— preguntándoles por sus próximos planes musicales.

Marina: "Estamos grabando canciones ya para un disco nuevo y queremos darle bombo también a este EP de colaboraciones."

Teresa: "Y tocar mucho, seguir tocando. Ahora tenemos una buena tralla de conciertos por delante y apetece ir a tocar a todos los lados."