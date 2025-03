Entrevista a Shego: "Creo que tenemos que dejar de pensar que nos estamos pisando unos a otros, hay hueco para absolutamente todo"

Shego fue una de las cinco artistas que formaron parte del roster de Spotify Radar en 2024, y no podía faltar en la presentación de la nueva generación de artistas Radar 2025 que Spotify organizó en el Teatro Eslava.

Este trío madrileño de punk pop, compuesto por Raquel, Maite y Charlotte, lanzó recientemente su segundo disco, No lo volveré a hacer, y tuve la suerte de charlar con ellas sobre este nuevo trabajo.

Para Charlotte, "los sentimientos" son la principal inspiración del álbum, mientras que Maite lo describe como "un álbum que habla de un momento oscuro de la vida un poco y todas las vertientes que eso trae con ello".

En cuanto a la comentada portada, donde aparecen vestidas de monjas pero completamente de rojo, nos cuentan que no hay un significado especial detrás de ella y que simplemente "era coña pura y disfraces". Maite añade: "Estábamos tan tensas que dijimos, un poquito de comedia", a lo que Charlotte complementa: "Comedia e intensidad”.

Este power trío guitarrero es uno de los mayores exponentes en nuestro país de que la gente joven puede hacer y escuchar música de banda con fuerza, alejándose de la tendencia actual del mainstream dominado por el pop, la música urbana y latina. Sobre ello, Maite opina: "Creo que tenemos que dejar de pensar que nos estamos pisando unos a otros, hay hueco para absolutamente todo. Todos estamos ávidos de cosas nuevas e inspiradoras, y da igual el género o la propuesta mientras sea interesante y rica y tú estés disfrutando de lo que haces. Todo el mundo que piense en hacer música y sienta que no hay hueco para su proyecto, que deje de pensarlo, porque lo hay". Charlotte concluye: "Total. Y si no hubiera hueco, nosotras no estaríamos aquí".

Respecto a Manual avanzado de perra, una de las canciones más potentes del nuevo álbum, les preguntamos si tenía alguna relación con Perra, el icónico tema de Rigoberta Bandini. Maite aclaró: "No, de hecho está inspirada en un poemario del mismo nombre de Carolina Otero. Nos lo llevamos a una sesión de composición para ver qué canciones nos faltaban y qué nos apetecía introducir en el disco, y el título nos gustó mucho". Raquel añadió: "No, pero es una grande".

También abordamos la cuestión de la paridad y la falta de mujeres en los festivales de nuestro país, y su respuesta fue contundente: "Ya basta". "Que dejen de contratar a mujeres solo por contratar a mujeres, que realmente escuchen la música que hacen las pibas y se darán cuenta de que van a tener que dejar de contratar a hombres", sentenció Raquel.

Para cerrar, nos recomendaron tres artistas que tienen en su Radar y que creen que deberían estar triunfando mucho más: Toldos Verdes, Baldosa y Lucy Morry.