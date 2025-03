Doechii se vuelve viral con esta canción que sacó hace seis años: El éxito de Anxiety en TikTok

Hay cantantes a las que el éxito les llega nada más empezar y otras tienen que esperar varios años hasta que pasa algo que hace explotar su carrera y las lleva al éxito que tanto buscaban. Con ayuda de las redes sociales, especialmente TikTok, tu mayor hit no tiene ni siquiera que ser tu último lanzamiento. Este es el caso de Anxiety, el nuevo bombazo de Doechii. Hablemos un poco de esta artista, y de por qué si no la conoces a estas alturas deberías ir poniéndote los cascos.

A principios de febrero surgió un nuevo audio viral que se extendió como la pólvora en cuestión de días: un tema que utilizaba la base de Somebody That I Used To Know de Gotye y Kimbra. Este audio fue viralizandose hasta conseguir más de dos millones de usos en sus varias versiones en TikTok, incluyendo una tendencia en la que usuarios recreaban una escena de El príncipe de Bel-Air, que incuso el mismo Will Smith subió a su cuenta personal. Muchos se preguntaban de dónde había salido esta canción tan pegadiza, y al descubrir que la voz era de la recién ganadora del Grammy Doechii, pensaron que este debía de ser un adelanto de su siguiente lanzamiento, pero no podían estar más equivocados.

Anxiety, la canción de la que hablamos se publicó por primera vez en 2019 en el antiguo canal de YouTube de la rapera, como parte de una serie de vídeos que compiló después en su álbum Coven Music Session, Vol. 1. Al final, Anxiety no pasó el corte y no apareció en el álbum, pero el vídeo en el que la vemos en su cuarto, cantando y rapeando en un ambiente distendido sobre su propia ansiedad ganó cierta repercusión en entornos de nicho.

Este vídeo fue resubido a su YouTube actual en 2020, y otra vez volvió a conseguir algo de tracción. Sin embargo, fue a principios de este año, cuando la rapera ganó más reconocimiento mundial gracias a su triunfo en los Grammy que sus fans empezaron a rebuscar en los archivos de Internet hasta que encontraron esta gema. A partir de ese momento Anxiety se volvió una fuerza imparable, lo que llevó a que Doechii lanzase por fin la canción en Spotify como single y como añadido a una versión deluxe de Aligator Bites Never Heal.

Jaylah Ji’mya Hickmon (Florida, 1998), conocida como Doechii, es una artista estadounidense de 26 años que muchos pensarán que ha aparecido de la nada. Sin embargo, Doechii lleva activa en el mundo del hip-hop desde 2018, sacó dos discos en 2019 y 2020 pero luego su carrera no terminó de despegar del todo hasta que en 2024 sacó uno de los discos del año.

Doechii fue popularidad en redes sociales a un ritmo lento pero seguro desde 2021, cuando su tema Yucky Blucky Fruitcake ganó popularidad, teniendo ahora mismo más de 320.000 vídeos que usan un fragmento de la canción. Volvió al ojo público con What It Is en 2023 y Alter Ego en 2024, y finalmente triunfó con su último álbum Aligator Bites Never Heal, que le valió el premio Grammy al mejor álbum de rap de 2025. Doechii se convirtió en la tercera mujer en obtener ese título, junto a Lauryn Hill y Cardi B.