EXO vuelve a mostrar su lado más divertido en el vídeo musical de 'Hear Me Out'

De todos los grandes grupos de K-Pop que han dado el salto a la fama internacional, es probable que EXO sea uno de los que han mantenido un éxito más constante a lo largo de toda su trayectoria. Aunque su popularidad haya bajado en favor de otras propuestas más recientes, sus comebacks siguen generando un enorme interés, y la llegada de su séptimo álbum ha traído una gran alegría a sus fans más clásicos. Este disco ha contado con dos singles promocionales pre-lanzamiento, algo muy poco habitual en la industria, y el segundo de ellos, que acaba de ver la luz, ha gustado especialmente a sus seguidores.

Hace solo dos semanas que los chicos de EXO trajeron 'Let Me In', que mostró su lado más emocional, pero esta faceta más divertida es la que ha caracterizado a sus hits más importantes hasta la fecha. 'Hear Me Out' es una canción con una intro muy poco habitual, pero que muestra una parte de la capacidad artística del grupo que no se había dejado ver mucho en la mayoría de los lanzamientos anteriores. El vídeo musical lleno de buenas vibras ha sido justo lo que los fans de EXO necesitaban para ambientar la llegada del verano.

Solo falta algo más de una semana para que vea la luz el séptimo álbum de EXO, 'Exist', y la emoción por escuchar todo lo que tienen que ofrecer en esta etapa no podría ser mayor. Estas dos canciones que ya han visto la luz no cuentan con el grueso del presupuesto para su comeback, será el videoclip que acompañe al lanzamiento del disco el que tenga la máxima calidad y producción. ¡Si con estos dos pre-releases ya han superado a la mayoría de proyectos que se lanzan en el K-Pop, no queremos ni imaginar el bombazo que traerán dentro de diez días!