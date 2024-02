Fallece Cat Janice, la cantante que recaudó fondos para su hijo con su canción cuando supo que tenía cáncer terminal

Hace unas semanas, la cantante Cat Janice se convirtió en un fenómeno viral por su canción Dance You Outta My Head. Compartió a través de las redes que estaba luchando contra el cáncer y que, como su pronóstico era cada vez peor, había decidido lanzar esa canción para recaudar todos los fondos posibles para su hijo, y que tuviera los mínimos problemas posibles si llegaba el momento de que ella no estuviera ahí para cuidarlo. La iniciativa fue un éxito total, pero, por desgracia, los temores de Cat Janice se hicieron realidad: hace unas semanas informó de que no iba a recibir más tratamiento, por el avance de la enfermedad. Ahora, su familia ha informado de que ha fallecido en el hogar en el que creció y rodeada de su familia.

Cat Janice estuvo luchando contra un sarcoma durante dos años, y a mediados de 2023 la enfermedad se complicó y el cáncer se extendió hacia sus pulmones. Aunque mantuvo una actitud muy positiva y siguió trabajando para que su música llegase a un público lo más grande posible, hace unas semanas abandonó los tratamientos porque el sarcoma era "demasiado fuerte". Pasó sus últimos días rodeada de sus seres queridos, y su conocida canción consiguió colarse en infinidad de listas de éxitos de Estados Unidos.

La familia ha aclarado que las cuentas en redes sociales de Cat Janice seguirán activas y serán gestionadas por ellos, y han confirmado que la cantante dejó varias obras grabadas para que pudiesen ser lanzadas progresivamente, y que siguiesen llegando ingresos para su hijo, que tendrá que continuar su vida acompañado del resto de su familia. Puede que Cat Janice se haya despedido, pero gracias al trabajo que ha hecho durante los últimos meses con sus redes, su música nunca dejará de sonar, y su hijo tendrá un futuro más fácil.