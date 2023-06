Los fans de Taylor Swift saltan contra quienes van a conciertos de artistas que no escuchan

Desde que se anunciaron las fechas internacionales de The Eras Tour, los fans de Taylor Swift están pasando unos días llenos de nerviosismo y tensión por la incertidumbre de si llegarán a conseguir entradas o no para el único concierto que la cantante hará en Madrid. Y, pese a que de primeras ya existía esta preocupación, desde que se dio a conocer que Ticketmaster ha recibido más de un millón de registros para comprar entradas, la tensión no ha dejado de aumentar.

Por este motivo, cada vez es más común ver comentarios un poco agresivos por parte de algunos fans, quienes se quejan de las personas que quieren ir al concierto pese a que, en realidad, tan solo conocen tres canciones de Taylor Swift. Esto es algo que ya se ha visto en otrospaíses y que ahora también ha empezado a hablarse en España, ya que en más de una ocasión se ha visto a personas en los conciertos que no se sabían las canciones o que, directamente, estaban con el móvil.

A raíz de esto, hay swifties que han compartido vídeos sobre estas personas, como es el caso de Paula, quien se ha sorprendido al ver el TikTok de una chica leyendo la letra de '22' durante el concierto, porque es una de sus canciones más conocidas. Pese a que este es un vídeo grabado en Estados Unidos, ha compartido su esperanza de no ver este tipo de situaciones en el concierto de España, ya que es algo que no le haría ninguna gracia. Pero, debido a que ha puesto este comentario con un tono algo agresivo, se ha visto obligada a aclarar que no es algo que diga de forma literal y por lo que no deberían tomarse tan en serio los tuits que se encuentran.

Aun así, sí que son muchas las fans que han confesado que les daría mucha rabia que fans que llevan tantos años esperando por ver a Taylor Swift terminaran quedándose fuera por gente que va pese a no conocer casi ninguna de sus canciones. Pero, al final, esto es algo que suele ocurrir en todos los conciertos y que no puede controlarse, por lo que lo único que pueden hacer por ahora los swifties es mantener la esperanza de conseguir las entradas que tanto desean y poder disfrutar del concierto de Taylor Swif.