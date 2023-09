Los fans de Taylor Swift descubren que aparecen pistas sobre 1989 (Taylor Version) al buscar estas palabras en Google

Las regrabaciones de los álbumes de Taylor Swift es algo que entusiasma a todos sus fans no solo por volver a vivir cada una de sus eras junto a la cantante, sino también por las canciones From The Vault que publica junto a estos álbumes. Por ello, cuando los swifties han descubierto que al buscar las palabras "1989 (Taylor’s Version)" y "Taylor Swift" en Google aparece una especie de puzle con letras y números, los fans no han tardado en enloquecer en las redes, intentando descubrir qué oculta cada una de estas pistas.

Y, por lo que parece, todo apunta a que son las canciones From The Vault, ya que no solo aparecela caja azul de 1989(Taylor’s Version), sino que también menciona la apertura del vault de este álbum. Por tanto, aunque por ahora no se conocen los títulos, algunos fans ya han empezado a recopilar todas las letras que han aparecido hasta ahora, con las cuales parece que no han conseguido mucho, ya que apenas hay vocales.

Aun así, hay algo que muchos sí que han visto: la posibilidad de que haya una colaboración con Harry Styles, porque han conseguido formar su nombre con las pocas letras que tienen. De todas formas, muchos han destacado que también se puede formar el nombre de Halsey, por lo que podría que la colaboración fuera con esta cantante y no con el británico. Taylor Swift mantiene una buena relación con ambos artistas, por lo que ambas colaboraciones podrían ser viables. Pero, debido a que los swifties llevan tiempo pidiendo la colaboración con Harry Styles, son muchos los que confían en que esta es la que finalmente se hará realidad.

Además, la publicación de Taylor Nation para conmemorar la salida de Wildest Dreams (Taylor’s Version), y también la mención a Glitch, ha hecho que muchos piensen que esta caja se abrirá a lo largo del lunes. Esto se debe a que estas canciones son la 9na y la 18va de sus respectivos álbumes, lo que podría transformarse en el 18 de septiembre.

Por tanto, habrá que esperar y ver si los swifties han vuelto a acertar a la hora de interpretar los easter eggs que deja Taylor Swift o si, por lo contrario, este lunes terminará sin ninguna novedad. Por ahora, toca cruzar los dedos y ver si hay suerte.