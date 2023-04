Fernando Alonso responde con un TikTok a las bromas sobre su relación con Taylor Swift

Lo que empezó como una broma entre los fans de la Fórmula 1 y los swifties ha escalado hasta puntos inimaginables. Después de que una tuitera sacara a relucir que era una coincidencia sospechosa que Taylor Swift y Fernando Alonso hubieran dejado sus respectivas relaciones con solo unos días de diferencia, las bromas sobre este supuesto romance han llegado hasta oídos del propio piloto.

Y, por lo que parece, Fernando Alonso también ha decidido tomarse con mucho humor esta situación, ya que ha optado por contribuir un poco a esta fantasía a través de un vídeo de TikTok en el que ha incluido la canción de 'Karma' de Taylor Swift como música. Además, el piloto guiña el ojo con complicidad a los espectadores, ya que precisamente ha incluido el verso en el que dice "Karma is my boyfriend". Y, no contento con esto, Fernando también ha escrito que está en su "Race week era" como descripción en referencia al tour de Taylor; y ha comentado "Feeling 33" como guiño a la canción '22' y a los memes del número 33.

Sin duda, este es un movimiento que ninguno de los seguidores de Fernando Alonso y de Taylor Swift han visto venir, ya que es una broma que no esperaban que fuera a llegar a los implicados y, todavía menos, que alguno de ellos optara por sumarse a la broma. Por ello, las redes se han vuelto locas al ver este TikTok, el cual no han tardado en compartir por las redes para continuar bromeando con esta absurda teoría y echarse unas risas al respecto.

Lo cierto es que, desde que surgió esta idea, no han parado de salir nuevos vídeos en los que se muestran fotos de Fernando Alonso junto a las distintas eras y canciones de Taylor Swift, por lo que no es de extrañar que la broma haya acabado llegando hasta el piloto. Aun así, es mucho más complicado que esto llegue a la estadounidense, quien ahora mismo está en medio de su tour por Estados Unidos. Pero, visto lo visto, nunca se puede descartar la posibilidad de que Taylor descubra esta broma de los swifties y haga alguna referencia por el camino, algo que ha hecho anteriormente con algunos memes que sus fans han creado en la red.