¿Romance entre Taylor Swift y Fernando Alonso? La divertida teoría que recorre la red

Los fans de Taylor Swift siguen conmocionados con la posible ruptura entre Joe Alwyn y la artista. Por ello, no es de extrañar que los swifties estén mirando con lupa cada una de las fotografías de Taylor con el objetivo de encontrar cualquier ápice de esperanza y respuesta a este rumor. Aun así, dentro de esta oleada de emociones que están viviendo en las redes por esta relación, el humor no podía quedarse fuera de la ecuación, por lo que no han tardado en surgir teorías que tienen a muchos entre risas.

Entre estas, destaca la de una persona que ha recordado que esta no es la única relación de famosos que se ha roto durante este mes de abril, ya que tan solo unos días atrás Fernando Alonso anunció que había roto con Andrea Schlager. Por este motivo, la tuitera Formulanabel ha aprovechado el momento para destacar que tanto Taylor Swift como Fernando Alonso "sospechosamente" se han quedado solteros a la vez. Esto ha generado muchas reacciones en Twitter debido a la inesperada conexión que ha hecho Anabel, quien también ha señalado que siempre existe una posibilidad para todo, así que quién sabe.

Por otro lado, los tuiteros no han tardado en sacar a relucir el meme de 33 de Fernando Alonso, un número que justamente coincide con la edad que actualmente tiene Taylor Swift. Por ello, muchos han seguido la corriente a la tuitera señalando que "todo encaja" debido al meme. Además, algunos swifties como Myla han aprovechado para bromear señalando que quizás esta sea la clave para que la cantante se anime a volver a España.

Finalmente, tras las bromas, los fans de la cantante han continuado investigando las nuevas fotografías que están apareciendo de Taylor Swift, a través de las cuales esperan poder descubrir si sigue o no con Joe Alwyn. Pese a ello, los swifties tendrán que seguir esperando hasta que alguno de los implicados hable sobre la situación, ya que hasta el momento ni ellos ni sus representantes se han pronunciado al respecto.