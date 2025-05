Quién es Six Sex, la cantante argentina que está causando sensación en redes

El mundo de la música tiene algo para todo el mundo. Los grandes del rock, las reinas del pop, el universo de la música urbana… raro es encontrar alguien que no escuche nada de música. Por tanto, hay artistas de absolutamente todo tipo, y gran parte de ellos hacen música para alguna demográfica en particular. Algunos buscan evocar sentimientos y reflexiones con emotivas letras, otros son maestros de sus instrumentos y llevan a la ciencia de la música a extremos nunca antes vistos; otros simplemente se dedican a pasárselo bien y hacer música para bailar sin pensar. ¿Y qué haríamos sin ellos?

Estos artistas son los que llenan las discotecas, los afters, las fiestas y las raves, y su música tiene un propósito y lo cumple a la perfección, aunque haya muchos a los que no les guste. Además, en estos últimos años hemos visto surgir a grandes artistas con una propuesta musical de muchísimo valor que partieron de esta misma idea de crear música fácilmente digerible.

En todo esta etapa dorada de artistas como BB Trickz, Charli XCX y Pink Panthress surge Six Sex, una artista argentina de 22 años que está petándolo en las fiestas y las redes sociales con su música divertida, su puesta en escena novedosa y su temática evocadora sin tapujos.

Con Six Sex, el objetivo es desacatarse, soltarse el pelo, bailar hasta que se caigan los pies y divertirse. Six Sex habla de sexo sin tapujos con un estilo que no termina de ser reguetón, electrónica ni dancehall, a pesar de tener elementos de todos ellos. Ya lo dice en su tema 4noviosS, "Contenido no apto para menores de 18 años, se recomienda discreción".

En sus conciertos se la puede ver imitando una clase de spinning con sus características coletas mientras canta 4noviosS, uno de sus temas más conocidos. Varios vídeos de sus actuaciones se han vuelto virales tanto por la letra como por el mérito que tiene cantar subida a una bicicleta estática.

Recientemente, Tócame, su colaboración con el rapero Dillom se ha vuelto viral en TikTok, debido a la temática tan sexual de la actuación en vivo. Muchos de los comentarios hablan de que les parece inapropiado que el rapero actúe de esta manera con la cantante, ya que tiene pareja: "Siento que estoy interrumpiendo algo", "Imagínate ser la novia de Dillom".

Actualmente, Six Sex tiene publicados 5 EPs, y su último lanzamiento, A QUE TE ARUÑO en colaboración con Bellakath y Ezya ha conseguido casi 650.000 reproducciones en apenas un mes. ¿Te atreves a unirte a la fiesta?