La gran noche Brat de Charlie XCX en los Brit Awards tras arrasar con cinco premios

La talentosa cantante británica Charli XCX se convirtió en la gran protagonista de los BRIT Awards 2025 al liderar la lista de ganadores con un impresionante total de cinco galardones. Su aclamado álbum BRAT, que marcó un hito cultural desde su lanzamiento el verano pasado, fue el gran vencedor de la noche, consolidando aún más su impacto en la industria musical.

A sus 32 años, Charli se llevó a casa los premios a Mejor Álbum del Año, Artista del Año, Canción del Año, Mejor Actuación de Música Dance y Mejor Composición de Canción, reafirmando su versatilidad y talento como artista y compositora. Su triunfo recordó al histórico logro de Raye en la edición anterior, cuando la joven cantante estableció un récord al obtener seis premios en una sola noche.

Durante su discurso al recibir el galardón a Mejor Canción del Año por su éxito Guess, en colaboración con Billie Eilish, Charli bromeó diciendo que era sorprendente que una canción sobre ropa interior pudiera llevarse un premio tan prestigioso. Sin embargo, en un momento más emotivo, la artista compartió con el público su trayectoria de esfuerzo y perseverancia. Recordó que pasó muchos años sin recibir nominaciones y confesó que siempre se sintió una "forastera" en la industria, pero quiso motivar a sus seguidores asegurando que su gran victoria en los BRIT demostraba que el éxito no siempre es inmediato, sino que requiere tiempo y dedicación.

Al recoger el premio a Mejor Acto de Música Dance, Charli defendió apasionadamente el género, desafiando la idea de que la música dance carece de profundidad. "A menudo se dice que este tipo de música no es tan profunda, pero yo creo que sí lo es. Para mí, la música dance es eufórica, me permite escapar y sentir a un nivel muy profundo", expresó. Además, aprovechó la ocasión para rendir un sentido homenaje a la fallecida productora musical SOPHIE, quien murió trágicamente en 2021 a los 34 años, y cuyo legado sigue inspirando a muchos artistas en la escena electrónica.

Jade Thirlwall sorprende y se lleva el premio a Mejor Artista Pop

Uno de los momentos más inesperados de la noche fue la victoria de Jade Thirlwall, también de 32 años, en la categoría de Mejor Artista Pop, donde superó a Charli XCX. Con este logro, Jade se convirtió en la primera artista británica solista en ganar este reconocimiento tras su paso por la exitosa banda Little Mix.

En su conmovedor discurso de aceptación, Jade agradeció a su novio Jordan Stephens y a sus "hermanas de Little Mix", Perrie Edwards y Leigh-Anne Pinnock. Con gran emoción, expresó su gratitud hacia sus excompañeras de banda: "Las amo muchísimo. No tendría este premio sin ellas. Cambiaron mi vida y estoy profundamente agradecida".

Otras grandes victorias de la noche

Además del arrasador triunfo de Charli XCX y la sorpresiva victoria de Jade Thirlwall, la noche dejó otros momentos memorables. Chappell Roan se consagró como la segunda artista más premiada de la ceremonia, llevándose dos galardones en las categorías globales: Artista Internacional del Año y Canción Internacional del Año.

Por otro lado, la banda Ezra Collective se alzó con el premio a Mejor Grupo, consolidando su posición en la escena musical británica. Finalmente, el premio a Artista Revelación fue otorgado a The Last Dinner Party, destacando a la banda como una de las propuestas emergentes más prometedoras del año.

Lista completa de ganadores de los BRIT Awards 2025

Álbum del Año

• Charli XCX - BRAT (GANADOR)

• The Cure - Songs of A Lost World

• Dua Lipa - Radical Optimism

• Ezra Collective - Dance, No One's Watching

• The Last Dinner Party - Prelude To Ecstasy

Artista del Año

• Charli XCX (GANADORA)

• Beabadoobee

• Central Cee

• Dua Lipa

• Fred Again

• Jamie xx

• Michael Kiwanuka

• Nia Archives

• Rachel Chinouriri

• Sam Fender

Canción del Año

• Charli XCX ft. Billie Eilish - Guess featuring Billie Eilish (GANADORA)

• Artemas - I Like The Way You Kiss Me

• The Beatles - Now And Then

• BL3SS & CamrinWatsin (ft. bbyclose) - Kisses

• Central Cee (ft. Lil Baby) - BAND4BAND

• Chase & Status & Stormzy - Backbone

• Coldplay - Feels Like I'm Falling in Love

• Dua Lipa - Training Season

• Ella Henderson (ft. Rudimental) - Alibi

• JADE - Angel of My Dreams

• Jordan Adetunji - KEHLANI

• KSI (ft. Trippie Redd) - Thick of It

• Myles Smith - Stargazing

• Sam Ryder - You're Christmas to Me

• Sonny Fodera, Jazzy & D.O.D - Somedays

Mejor Nuevo Artista

• The Last Dinner Party (GANADOR)

• English Teacher

• Ezra Collective

• Myles Smith

• Rachel Chinouriri

Grupo del Año

• Ezra Collective (GANADOR)

• Bring Me The Horizon

• Coldplay

• The Cure

• The Last Dinner Party

Artista Internacional del Año

• Chappell Roan (GANADORA)

• Adrianne Lenker

• Asake

• Benson Boone

• Beyoncé

• Billie Eilish

• Kendrick Lamar

• Sabrina Carpenter

• Taylor Swift

• Tyler, The Creator

Grupo Internacional del Año

• Fontaines D.C. (GANADOR)

• Amyl and the Sniffers

• Confidence Man

• Future & Metro Boomin

• Linkin Park

Canción Internacional del Año

• **Chappell Roan - Good Luck, Babe! ** (GANADORA)

• Benson Boone - Beautiful Things

• Beyoncé - TEXAS HOLD 'EM

• Billie Eilish - BIRDS OF A FEATHER

• Djo - End of Beginning

• Eminem - Houdini

• Hozier - Too Sweet

• Jack Harlow - Lovin On Me

• Noah Kahan - Stick Season

• Post Malone (ft. Morgan Wallen) - I Had Some Help

• Sabrina Carpenter - Espresso

• Shaboozey - A Bar Song (Tipsy)

• Taylor Swift (ft. Post Malone) - Fortnight

• Teddy Swims - Lose Control

• Tommy Richman - MILLION DOLLAR BABY

Mejor Actuación Alternativa/Rock

• Sam Fender (GANADOR)

• Beabadoobee

• The Cure

• Ezra Collective

• The Last Dinner Party

Mejor Actuación Dance

• Charli XCX (GANADORA)

• Becky Hill

• Chase & Status

• Fred Again

• Nia Archives

Mejor Actuación Hip Hop/Grime/Rap

• Stormzy (GANADOR)

• Central Cee

• Dave

• Ghetts

• Little Simz

Mejor Actuación Pop

• JADE (GANADORA)

• Charli XCX

• Dua Lipa

• Lola Young

• Myles Smith

Mejor Actuación R&B

• RAYE (GANADORA)

• Cleo Sol

• FLO

• Jorja Smith

• Michael Kiwanuka