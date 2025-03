Así fue el emotivo homenaje a Liam Payne que rindieron en los Brit Awards que dejó a todos llorando

Los Brit Awards, los premios más importantes de la música británica, no se olvidaron de Liam Payne y decidieron rendirle homenaje con un emotivo vídeo que está provocando lagrimas en todos los que lo ven.

Los espectadores lloraron el sábado por la noche cuando los BRIT Awards rindieron un emotivo homenaje a Liam Payne con un montaje de vídeo maravillosamente triste durante la ceremonia.

La estrella de One Direction murió a los 31 años el 16 de octubre de 2024, tras caer desde el balcón de un hotel en Buenos Aires, Argentina.

Al recordar al cantante, Jack Whitehall dijo: "Tenemos tantos recuerdos increíbles de Liam aquí en los BRIT, así que esta noche celebramos su legado, miramos hacia atrás y recordamos al extraordinario Liam Payne".

Luego pusieron un montaje de video conmovedor de Liam, que muestra momentos de su carrera y fragmentos de su vida, con Little Things de One Direction sonando de fondo.

Una página del programa del evento también rindió homenaje a Liam con un mensaje lacrimógeno y una foto de la estrella.

"Los premios BRIT están dedicados a reconocer a las figuras influyentes que han dado forma al pasado, presente y futuro de la música. Al hacerlo, reflexionamos sobre los logros de aquellos que ya no están con nosotros y extendemos nuestro más sentido pésame a sus amigos y familiares. Saludamos a cada individuo por sus notables contribuciones a nuestra industria. Sigamos celebrando la música que crearon y las comunidades que animaron e inspiraron".

Continuó: "En octubre de 2024, un miembro especial de la familia BRIT falleció, dejando atrás un legado que siempre resonará en los corazones de millones. Si bien el tiempo de Liam en One Direction le trajo fama mundial, fue su innegable talento, dedicación y carisma lo que lo convirtió en un ícono en el mundo de la música. Sus contribuciones ayudaron a definir el sonido de una generación, con canciones que siguen siendo tan atemporales como el vínculo que compartía con sus compañeros de banda. Más allá de su meteórico éxito como parte de One Direction, Liam se labró una gratificante carrera en solitario, explorando nuevas vías musicales con éxitos como 'Strip That Down' y la colaboración de Rita Ora con 'For You'".

"Su calidez y generosidad se extendieron más allá del escenario, habiendo crecido una base de fans ferozmente dedicada desde que audicionó por primera vez para The X Factor en 2008. Habiendo recibido siete BRIT con One Direction, y actuado dos veces con la banda y dos veces como solista en los premios a lo largo de los años. El talento de Liam perdura a través de las innumerables vidas que tocó. No era solo un cantante, era un faro de luz para aquellos que crecieron con su trabajo. Que su música continúe amando en nuestros corazones".