The Strokes cancela la primera de sus actuaciones en el Primavera Sound

The Strokes, uno de los principales reclamos del Primavera Sound, ha cancelado su actuación de mañana en el escenario principal del Parc del Fòrum, "debido a un caso positivo de covid", según ha informado este jueves el festival.

"La banda volverá a los escenarios la semana que viene en Estocolmo, y actuará en el segundo fin de semana de Primavera", ha aclarado The Strokes en el comunicado que ha hecho llegar al festival.

Los seguidores de The Strokes hacía días que pedían al festival que aclararan si la banda actuaría en Barcelona porque el pasado 28 de mayo anuló su concierto en Boston.

Fuentes de la organización han aclarado que han estado "en todo momento en contacto con la banda para que el concierto se pudiera llevar a cabo", pero finalmente el grupo les ha comunicado la anulación.

"De hecho, la banda ya está en Barcelona, a excepción de uno de sus integrantes, que no puede desplazarse por motivos de salud", han añadido.

La banda tenía previsto actuar dos días en el Primavera Sound, pero finalmente sólo lo harán uno, por ello los organizadores han decidido compensar a las personas que habían comprado entradas para la jornada de mañana con la posibilidad de asistir el viernes 10 de junio.

Primavera Sound ha reconocido que la baja de The Strokes mañana no se sustituirá por ninguna otra banda porque "este contexto postpandémico ha desactivado en varias ocasiones el plan A, el B y hasta el C".

Esta es la segunda baja entre los cabezas de cartel del Primavera Sound 2020, después de que se cancelara la actuación de Massive Attack.

En total, el festival ha anulado 24 bandas desde que anunció el cartel definitivo, que ha compensado con cerca de 150 altas, pero los dos cabezas de cartel no han sido sustituidos.