Las fotos de Bad Bunny que han generado revuelo por el contraste con su antigua imagen

No son pocas las ocasiones en las que Bad Bunny ha conseguido llamar la atención gracias a las fotos que publica en redes sociales. Si hace no mucho conseguía subir la temperatura con unas fotos desnudo en las que se le veía más de lo que muchos eran capaces de soportar, ahora ha generado una buena oleada de comentarios gracias a unas imágenes en las que posa y viste de forma bastante particular.

Estas fotos de Bad Bunny no habrían llamado tanto la atención en una persona cualquiera, pero muchas de las personas que fueron fans suyas en los comienzos de su trayectoria se han quejado de que ahora esté mostrando una personalidad que tiene muy poco que ver con la que aparentaba en sus inicios. Si en un primer momento acostumbraba a dar una imagen de gangster machirulo, ahora se ha decantado por mostrar su lado más delicado, y hay quien no está nada contento con ello.

Las poses escogidas y la camiseta de Ricky Martin que lleva en estas imágenes ha hecho que muchos las califiquen de "demasiado afeminadas" para una persona con el historial de Bad Bunny, pero lo cierto es que hace ya muchos años que el artista empezó a mostrarse de esta manera en sus redes. Por supuesto, un detalle como este ha sido suficiente para que muchos cuestionen su sexualidad, como si una camiseta y unos pies cruzados fuesen suficiente para cambiar las predilecciones sexuales de una persona.

Por otro lado, también son muchas las personas, y especialmente las mujeres, que parecen estar muy contentas con este cambio de actitud de Bad Bunny. Encuentran en él a una persona más adorable gracias a esta nueva imagen, y eso ayuda a que conecte con un público que quizá, en este momento de su carrera, le resulte más conveniente. ¡Habrá que esperar a la llegada de su nuevo álbum para ver cuál es su siguiente propuesta, tanto musical como estética!