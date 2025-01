Green Day cambia la letra de American idiot para hacer referencia a Elon Musk

Coincidiendo con la investidura de Donald Trump, los decretos que ha firmado nada más regresar a la Casa Blanca y el polémico discurso que dio Elon Musk estos días hay una canción clásica que se ha estado compartiendo mucho en redes sociales y es American Idiot de Green Day.

El grupo californiano ofreció una actuación cargada de política durante su concierto del 19 de enero en el estadio FNB de Johannesburgo, marcando su debut en Sudáfrica.

Mientras interpretaba su icónico éxito de 2004, American Idiot, el líder Billie Joe Armstrong cambió la letra "No soy parte de la agenda de los campesinos sureños" por "No soy parte de la agenda de Elon", un golpe directo al multimillonario Elon Musk, que nació en Pretoria.

El espectáculo en Sudáfrica, parte del festival Calabash 2025, contó con Green Day como cabeza de cartel junto a The Offspring y los héroes punk locales Fokofpolisiekar.

El golpe a Musk se produce en medio de la controversia en torno al comportamiento del multimillonario en la segunda toma de posesión de Trump. Durante su discurso en la celebración, Musk hizo un gesto con la mano que provocó comparaciones generalizadas en redes con un saludo nazi. La Liga Antidifamación finalmente describió el gesto como un "gesto incómodo en un momento de entusiasmo" en lugar de una intención maliciosa, pero el incidente contribuyó a la reputación polémica de la figura polarizadora.

Esta no es la primera vez que Green Day critica a Musk; en su actuación de Rockin' Eve de Año Nuevo de 2023, donde alteraron también la letra de American Idiot para decir "No soy parte de la agenda MAGA", Musk criticó entonces a la banda en X, escribiendo: "Green El día pasa de enfurecerse contra la máquina a enfurecerse tímidamente por ella”.

Fue el bajista Mike Dirnt el que respondió a The Independent bromeando: "Elon Musk en realidad es la máquina. No puedo sacar nada más de eso. No tiene reparos en decir estupideces en Internet. Lo que sea. La canción tiene veinte años y somos Green Day. ¿Qué esperabas?"