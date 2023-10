Una chica hace zoom a unos acordes de Rosalía y los toca a piano: el posible teaser involuntario de su próximo álbum

Si hay algo que los artistas no pueden controlar es el momento en el que les llega la inspiración, por ello, no es de extrañar que muchas veces necesiten tener a mano un bolígrafo y un papel para poder apuntar lo que se le haya ocurrido. Pero, precisamente por este motivo, muchas veces tienen que tener especial cuidado con estos apuntes, ya que si se despistan pueden llegar a filtrar ellos mismos sus ideas sin darse cuenta. Porque, cuando estos publican algo en las redes sociales, no es de extrañar que los fans estén pendientes de cada detalle de lo que han compartido.

Y, por lo que parece, esto es lo que le ha pasado a Rosalía, quien ha publicado en Instagram un papel en el que tenía apuntada unos acordes, algo que una de su fan Eva Calyza ha visto, y no ha dudado en correr al piano para descubrir cómo suena. Tras esto, la fan de la catalana ha querido compartir este descubrimiento con todos los fans de Rosalía, de forma que ha grabado un TikTok interpretando esta breve composición, la cual no ha tardado en enamorar a sus fans.

Porque, aunque por ahora es, posiblemente, tan solo una idea, muchos de sus fans ya han destacado lo bien que suena, algo que también los ha llevado a bromear al decir que ya tienen canción favorita en su próximo álbum. Aun así, nunca se sabe si esta composición llegará a formar parte de alguna de sus canciones, o si es tan solo una idea que se quedará en el aire.

Por tanto, habrá que estar pendientes de los próximos trabajos de Rosalía y ver si, en el futuro, los fans realmente llegan a escuchar una melodía similar a la que esta tiktoker ha interpretado a piano, o si la idea original que llevó a Rosalía a apuntar estos acordes está muy alejada de lo que han podido escuchar ahora en el TikTok de Eva.