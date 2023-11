Harry Styles y su cambio de look radical: el británico se rapa la cabeza y sus fans se ponen de luto

Pese a que hace ya unos días que empezó a correr el rumor de que Harry Styles se había rapado la cabeza, todos sus fans se encontraban en un estado de negación, ya que su pelo rizado es ya una marca personal del británico. Pero, para tristeza de todos los amantes de este peinado, parece que al final los rumores han terminado siendo ciertos, algo que se ha confirmado después de que TMZ publicara unas imágenes en las que, tal y como se sospechaba, aparece sin ni un solo pelo en la cabeza.

Y, como era de imaginar, este cambio tan inesperado ha traumatizado ya a muchos de sus fans, quienes no han tardado en declararse de luto por tener que despedirse de sus rizos. Porque, aunque es muy común que los artistas tengan cambios radicales para marcar el inicio de una nueva era, el cabello de Harry Styles era tan memorable para todos sus fans que no les ha sentado nada bien esta decisión.

Pero, pese a que la mayoría cree que esto es algo que ha hecho simplemente porque ha querido, hay quienes tienen la esperanza de que haya otro motivo detrás. Por ello, algunos de sus fans han puesto sobre la mesa la posibilidad de que esté grabando una nueva película y que, por tanto, haya tenido que raparse para interpretar a un nuevo personaje. Harry Styles lleva ya unos años mostrando su interés y pasión por el mundo de la actuación, por lo que esta es una posibilidad que ha convencido ya a muchas personas, quienes esperan que este cambio sea, al menos, por un buen motivo.

Aun así, por mucho que este cambio de look no haya gustado a la mayoría, sí que ha dejado grandes memes en X, donde sus fans no han tardado en bromear al preguntarse cómo puede llamarse Harry Styles y no tener un pelo que estilizar. Sin duda, este era un cambio que ninguno de sus fans quería, pero, por suerte, el pelo no suele tardar mucho en crecer, así que no sería de extrañar que en unos meses puedan volver a ver al británico con esos rizos que tanto gustan a todos.