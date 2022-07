Harry Styles escucha a sus fans y trae el videoclip más deseado, 'Late Night Talking'

Harry Styles es uno de los artistas musicales que más popularidad ha ganado durante los últimos años, en contra de los pronósticos que la mayoría de personas habían hecho cuando se disolvió la boy band a la que pertenecía, One Direction. Lejos de adaptarse a las corrientes comerciales para encontrar su hueco en la industria musical, este cantante ha tenido muy claro desde el principio cuál quería que fuese su sonido, y gracias a ello ha construido una imagen muy específica y por la que muchos fans se han sentido atraídos. Su último disco ha arrasado en las listas de éxitos, y el artista ha querido continuar con su promoción a través de un videoclip muy pedido por sus seguidores: el que acompaña a la canción 'Late Night Talking'.

El teaser de este vídeo musical pilló muy de sorpresa a todos los fans de Harry Styles, que se volvieron locos al saber que una de sus canciones favoritas del álbum tendría videoclip oficial. Después de convertirlo en tendencia sin haber sido publicado todavía, estaba claro que el vídeo en cuestión recibiría una gran cantidad de atención en cuanto saliese a la luz, y su resultado no ha decepcionado a nadie. De cama en cama y con un pijama de lunares de lo más gracioso, el cantante ha vuelto a enamorar a todo su público con su 'charm' particular.

Conociendo el éxito que tuvo el primer single del álbum, 'As It Was', y lo popular que se hizo 'Late Night Talking' nada más publicarse el nuevo disco, no cabe duda de que a este videoclip le espera un brillante futuro. Unas cuantas horas después de su publicación ya cuenta con una visibilidad notable, y es probable que, con el paso de las semanas, se cuele en todas las playlist y emisoras de radio. Un hit de lo más setentero que pondrá ritmo a las noches de verano que todavía están por llegar.