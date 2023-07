La historia de Kylie Minogue, la cantante que más veces resurgió de sus cenizas

Por lo general, la trayectoria de un artista que asciende a la fama es una curva en forma de campana: se trabaja para llegar hasta un pico de popularidad, y luego esta va bajando hasta que es, de nuevo, prácticamente un desconocido. Algunos tienen la suerte de que esa campana dure más de una década; otros, se tienen que conformar con un par de años; algunos, apenas tienen unas semanas de boom.

El caso de Kylie Minogue es uno de los más extraños en este aspecto, ya que su éxito ha tenido picos muy altos a lo largo de distintas décadas: desde su archiconocido 'Locomotion' en los ochenta hasta su 'All The Lovers' de los 2010, pasando por su mayor hit, 'Can't Get You Out of My Head' de 2001, es la única artista que ha conseguido tener canciones número uno en cuatro décadas diferentes. Ahora, su 'Padam Padam' lo está petando en TikTok, y supone el más reciente comeback de esta artista incansable.

Las redes sociales se han llenado de recreaciones del baile que se interpreta en el videoclip de esta última canción de Kylie Minogue. Es probable que ni siquiera la propia artista y su equipo se imaginasen el éxito que iba a tener, y ahora han tenido que ponerse las pilas para crear contenido que sirva para darle todo el boom posible al tema.

Lo curioso es que este éxito podría no haber sucedido nunca: Kylie Minogue tenía todas las papeletas para caer en el olvido a mediados de los noventa, apenas unos años después de su debut, y fue necesario un hit magistral y un cambio de look para que el público se enamorase de una nueva versión de la artista. Tras regresar a lo más alto de las listas con 'Spinning Around', trajo un bombazo tras otro, hasta que volvió a apagarse con la llegada de los 2010.

Ahora, a sus 55 años de edad, vuelve a hacer bailar a las generaciones más jóvenes, tanto en TikTok como en las noches de fiesta. Porque "everybody's doing a brand new dance now", y es 'Padam Padam'.