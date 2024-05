Icónica: Sabrina Carpenter celebra su 25 cumpleaños con un pastel meme de Leonardo DiCaprio

Sabrina Carpenter, la talentosa cantante y actriz, ha marcado su entrada en el cuarto de siglo con una celebración que no ha pasado desapercibida en redes sociales por varios motivos. La estrella, conocida por su papel en Disney Channel y su creciente carrera musical, celebró su cumpleaños número 25 en una fiesta de alto voltaje en la ciudad de Nueva York, rodeada de amigos cercanos, familiares y su novio, el actor Barry Keoghan, tal y como pudimos comprobar en varias publicaciones tanto de Sabrina como algunos de los invitados.

Pero por encima de todas las cosas, el evento, que tuvo lugar el 11 de mayo, destacó por su originalidad y humor, especialmente gracias al pastel elegido para conmemorar la ocasión. El pastel, adornado con un meme viral de Leonardo DiCaprio, capturó la atención de los presentes y de las redes sociales. La imagen del famoso actor con una expresión peculiar y la leyenda "Nooo, no cumplas 25 años... tan sexy, ajá", agregó un toque de diversión y sarcasmo a la celebración.

Pero la mofa no se detuvo ahí. Sabrina también fue sorprendida con otro pastel, esta vez con una referencia a su música. El pastel redondo llevaba la inscripción: "¿Los 25 son tan dulces? ¡Supongo que sí!", inspirado en la letra de su última canción "Espresso". A estas alturas, seguramente no queda nadie que no pille el meme, pero por si acaso lo explicamos rápidamente: Leonardo DiCaprio, más allá de por sus abrumadoras dotes actorales, es conocido por no haber tenido una pareja con una edad superior a los 25 años. Por lo que Sabrina Carpenter ya nunca podrá estar en el radar de Leo.

Desde luego, Sabrina ha vuelto a hacer gala de un sentido del humor espectacular. Con gestos como este, además de con su talento, la artista se está ganando una posición más que respetada en el mundo de la música. Su carrera, ahora mismo, se antoja imparable.