Controversia viral: a Rihanna le llueven las críticas por la forma en que sujetó a su hijo

Aunque nunca lo haya abandonado del todo, parece que poco a poco Rihanna está más presente en el foco público. Y es que sus apariciones han comenzado a ser más frecuentes. Durante las últimas horas pudimos verla junto a A$AP Rocky celebrando el segundo cumpleaños de RZA, el hijo mayor de la pareja. Este evento, por supuesto, nos dejó una colección de grandes imágenes y momentos. Pero también una polémica que ha sobrevolado las redes.

La polémica en cuestión surge a raíz de un vídeo en el que podemos ver a Rihanna sujetar a su hijo de una forma peculiar. En concreto, la cantante pone a su hijo boca abajo mientras le agarra de los tobillos. Como era de esperar, esta peligrosa acrobacia no ha gustado a los seguidores, ya que muchos la han tachado de imprudente. Y por mucho que queramos a Rihanna, no lo vamos a negar: sí que tiene su peligro, desde luego. A pesar de ello, parece que no hay consenso sobre si lo que Riri ha hecho está mal o no.

La controversia ha llegado hasta tal punto que, incluso, muchos usuarios han comparado lo ocurrido con el famoso vídeo de Michael Jackson en el que asoma a su hijo por la ventana. Sin embargo, también existe otro bando: el de la gente que ha decidido apoyar a la de Barbados argumentando que "todo el mundo hace eso con sus hijos" o que "simplemente está jugando con su hijo".

Al final, un número importante de usuarios creen que lo más importante es que al hijo de Rihanna y de A$AP Rocky no le pasó nada y que todo se ha quedado en una simple anécdota. Si RZA llega a escaparse de las manos de Rihanna, la historia, eso sí, habría sido totalmente diferente.