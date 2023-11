Jack Antonoff revela que Taylor Swift y Joe Alwyn llevaban mal desde 2021, cuando compuso You're Losing Me

Desde que Taylor Swift sacó a la luz You're Losing Me el pasado mes de mayo, los swifties no han dejado de preguntarse cuándo escribió esta canción. Porque, aunque sabían que hablaba sobre Joe Alwyn, no hacía nada que se había dado a conocer que habían roto, motivo por el que pensaban que debía haberla compuesto hacía tan solo unos meses, algo que ahora han descubierto que estaba totalmente alejado de la realidad.

Después de tanto hacerse esta pregunta, el productor de You’re Losing Me y amigo de Taylor Swift, Jack Antonoff, es quien ha decidido despejar esta duda para conmemorar la salida de la canción en las plataformas de streaming. Y, aunque todos pensaban que era una canción que debía haber escrito a principios de este año, la realidad es que Taylor llevaba guardando esta canción desde hacía mucho tiempo, ya que la escribió y grabó el 5 de diciembre de 2021.

Esto es algo que ha sorprendido a todos los swifties, especialmente por el hecho de que haya pasado tanto tiempo desde que la escribió, algo que les ha hecho ver que la relación entre Taylor Swift y Joe Alwyn llevaba mal desde hacía ya mucho tiempo. Por este motivo, los fans de la cantante han empezado a ver el álbum de Midnights con otros ojos, ya que creen que canciones como Lavender Haze o Sweet Nothing no eran las canciones de amor que muchos se pensaban, sino que tenía un significado doloroso más profundo.

Aun así, esta vez parece que Taylor Swift es quien ha querido corregir a sus fans, ya que después de que surgieran todas estas teorías, la cantante le ha dado me gusta a un tuit sobre la historia de amor de Paul Mccartney y Linda. Y, gracias a esto, muchos se han dado cuenta de que Sweet Nothing no era una canción que Taylor haya escrito sobre ella y Joe, sino que estaba inspirada en la historia de amor de Paul y Linda.

Sin duda, la fecha en la que escribió You’re Losing Me ha dejado a todos en shock, algo que ha provocado que Joe Alwyn vuelva a estar en el punto de mira de los swifties, y que muchos de ellos estén revisando cada una de las palabras que le dedicó la artista.