Jay-Z revela que él y Beyoncé sufrieron amenazas de muerte antes de que retiraran la demanda por violación

Jay-Z fue demandado por acusaciones de "violación" por parte de una mujer que solo tenía 13 años en ese momento pero que ha retirado la demanda. Ahora ha lanzado un comunicado para revelar las amenazas a las que él y Beyoncé se enfrentaron por las acusaciones.

El rapero no perdió tiempo y ya se ha pronunciado sobre las graves acusaciones en su contra y la intensa reacción pública que siguió tras ser señalado por una presunta agresión sexual a una menor de 13 años.

La mujer que acusó a Jay-Z y a Sean "Diddy" Combs de haberla violado en el año 2000, cuando era menor de edad, decidió retirar la demanda. En respuesta, Jay-Z ha tomado medidas legales contra el abogado del acusador, Tony Buzbee, argumentando que las acusaciones fueron fabricadas con la intención de dañarlo profundamente.

A través de un comunicado oficial emitido por Roc Nation, Jay-Z expresó: "Hoy es un día de victoria. No le desearía esta experiencia a nadie. El trauma que han soportado mi esposa, mis hijos, mis seres queridos y yo jamás podrá ser minimizado. Por supuesto, los tribunales deben proteger a las víctimas, pero con la misma responsabilidad ética deben resguardar a los inocentes de ser acusados sin una sola prueba. Que la verdad prevalezca para todas las víctimas y también para aquellos falsamente acusados".

Shawn Carter, conocido artísticamente como Jay-Z, detalló en documentos judiciales el impacto negativo que estas acusaciones han tenido en su vida. En ellos señala: "Los comentarios en redes sociales en respuesta a las declaraciones públicas del señor Buzbee sobre mí y las acusaciones en mi contra me han causado un profundo daño. Algunos han dicho: 'No puedo esperar a que te unas a (Combs) en prisión. Luego, más tarde, en el infierno'. Otros me han acusado de ser un 'satanista', un 'traficante', un 'terrorista' y un 'monstruo'. También me han insultado con la palabra N y han amenazado con violencia contra mí y mi esposa, incluyendo comentarios como 'matarlos' o 'ejecutarlos'".

Ante esta situación, el abogado de Jay-Z, Alex Spiro, declaró el viernes 14 de febrero: "El caso falso contra Jay-Z, que nunca debió haberse presentado, ha sido desestimado con prejuicio. Frente a acusaciones atroces y falsas, Jay ha hecho lo poco que podía: rechazar las acusaciones sin llegar a un acuerdo, sin pagar ni un solo centavo, y limpiar su nombre".

Por su parte, los abogados de la demandante, Tony Buzbee y Antigone Curis, informaron que: "Por la presente, la demandante notifica que la acción mencionada se desestima voluntariamente, con perjuicio".

El término "con perjuicio" significa que la demanda no podrá volver a presentarse en el futuro.