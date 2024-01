Jennifer Lopez se casa con un galán que se parece a Ben Affleck en el video de su nuevo single Just Can't Get Enough

Jennifer Lopez ha regresado oficialmente con el lanzamiento de su nuevo sencillo Can’t Get Enough y todos están comentando el vídeo musical que lo acompaña.

La superestrella de 54 años, que deslumbró junto a su marido Ben Affleck en los Globos de Oro, lucie increíble al interpretar a una novia en la enérgica canción con la que presenta su próximo álbum, This Is Me... Now, la secuela de su álbum de 2002, This Is Me... Then.

En el clip dirigido por Dave Meyers, J. Lo hace referencias descaradas a sus matrimonios pasados. A medida que avanza el vídeo, ella pasa de marido en marido mientras los asistentes a sus bodas hacen apuestas sobre cuánto durará cada uno.

Mostrando su sonrisa la actriz brillaba mientras lucía una variedad de vestidos de novia, incluido uno con aberturas en forma de corazón, mientras se casa varias veces un guiño a sus cuatro matrimonios en la vida real.

Uno de los novios se parece a su actual marido Ben. Otro es Derek Hough, su ex coprotagonista de World Of Dance. El actor Trevor Jackson también es visto como uno de los tres afortunados pretendientes.

"This is Me...Now: The Film no se parece a nada que hayas visto de JL. Una reinvención musical y visual impulsada por una narrativa, íntima, reflexiva, sexy, divertida, fantástica y muy entretenida de su vida amorosa públicamente escudriñada", dice el comunicado de prensa del lanzamiento.