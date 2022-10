Jin de BTS + Coldplay: el single que nadie esperaba (y que además es un regalo)

Ante la cuestión de qué quieres oír primero, si las buenas noticias o las malas, la mayoría de la gente responde que las malas, para luego compensar en la medida de lo posible. Es lo que han decidido hacer los chicos de BTS que ayer confirmaron su alistamiento al ejército (una de cal) pero hoy uno de ellos confirma un regreso muy pronto (otra de arena).

Hablamos de Jin, el mayor de los siete Bangtan Boys, quien hace dos días comentaba tener una "mystery collab" casi casi preparada. "Tuve la oportunidad de trabajar con alguien que me gusta, y como resultado se publicará un single muy pronto", dijo desde el escenario del multitudinario concierto 'Yet to Come' en Busan (Corea del Sur).

"Aunque es una pena que el concierto se esté acabando, pensad que no es como si esto se acabara hoy", continuó para aliviar los lagrimones de los (pero sobre todo las) fans. "Seguiremos en esto otras tres décadas, e incluso actuaremos cuando tengamos 70 años", rollo Rolling Stones y un 'it's only kpop, but I like it'.

El caso es que hace solo unas horas el misterio de la colaboración se ha resuelto: será una canción compuesta por Coldplay, un regalo de Chris Martin al coreano y no sabemos todavía si participará de algún modo en el tema. "Acabé cantando una cosa gracias a una afortunada conexión que tuve con alguien a quien admiro", dijo Jin en Busan, dejando caer que su trabajo será de solista aparte de en solitario.

Fue en junio cuando los chicos de oro del kpop anunciaron que "se tomarían un tiempo para explorar sus carreras individuales", y en septiembre de 2021 cuando se gestó esta "afortunada conexión" con la banda británica. Fue con la canción 'My Universe', un curioso mix que tira más del rock-pop que del estilo oriental.

Suponemos que en lo que está por venir por parte de Jin será al revés, y lo bueno es que no tendremos que esperar mucho para comprobarlo: "Jin planea lanzar su single a finales de octubre", explican desde Big Hit Music. "Anunciaremos más detalles específicos, incluyendo cualquier colaboración, más adelante".