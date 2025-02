Jonas Brothers celebran 20 años de carrera y anuncian grandes planes para 2025

Los Jonas Brothers—Nick, Kevin y Joe—están de celebración. La banda cumple 20 años desde sus inicios y ha compartido un mensaje especial para sus seguidores, agradeciendo el apoyo incondicional que han recibido a lo largo de su carrera. Al principio, el tono del comunicado llevó a algunos a pensar en una posible despedida, pero lo que anunciaron fue algo mucho más emocionante: 2025 será su "año de la música".

En su mensaje, los Jonas Brothers hicieron un repaso de su trayectoria: "Han pasado 20 años desde que comenzamos juntos este viaje. Hemos celebrado victorias, cometido errores, superado retos y llorado pérdidas. Hemos crecido juntos", escribieron, destacando el papel fundamental de sus fans. "Parece imposible expresar nuestra gratitud con palabras. Todo esto habría sido imposible sin vosotros. Nos habéis apoyado, animado e inspirado", añadieron.

Además de las palabras de agradecimiento, el trío reveló emocionantes novedades para el próximo año. 2025 será un año repleto de música y proyectos paralelos. Anunciaron un nuevo álbum, el lanzamiento de un disco en directo, proyectos en solitario y hasta la banda sonora de un próximo proyecto cinematográfico.

Por su parte, Nick Jonas regresará a Broadway en primavera con la obra The Last Five Years, mientras que su película navideña está casi lista y se estrenará en otoño de 2025. Sin duda, un año cargado de novedades para los fans de la banda.

Para cerrar su comunicado, los Jonas Brothers prometieron seguir compartiendo actualizaciones en las próximas semanas. Con este emotivo mensaje y sus ambiciosos planes, han dejado claro que todavía queda mucho por venir en su carrera. "Estamos emocionados por todo lo que está por llegar", concluyeron.