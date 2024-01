Justin Timberlake borra su cuenta de Instagram meses después de las críticas tras las memorias de Britney Spears

Justin Timberlake ha comenzado el nuevo año con borrón y cuenta nueva al menos en Instagram, borrando todas sus fotos y vídeos de su página.

El cantante y actor de 42 años estuvo activo en la plataforma de redes sociales a finales de 2023. Sin embargo, de cara al nuevo año, Timberlake borró todas sus fotos y videos de su perfil, aunque no eliminó su cuenta por completo.

Todavía sigue 1.225 cuentas y tiene más de 72 millones de seguidores, aunque ahora todas sus publicaciones han sido eliminadas y/o archivadas.

Timberlake fue visto por última vez en IG a mediados de diciembre, cuando él y su esposa Jessica Biel asistieron a la inauguración del nuevo hotel de Las Vegas de 3.700 millones de dólares, The Fountainbleu.

Las cuentas de Timberlake en Twitter y Threads permanecen activas, aunque ambas las utiliza de forma muy ocasional.

Su última publicación en Twitter fue un retuit de noviembre de 2023 de una cuenta de fan de BTS que promocionaba el sencillo del grupo con Timberlake.

Antes de eso, su última publicación fue a finales de septiembre, compartiendo un video con imágenes detrás de escena de N'SYNC mientras celebraban su primera canción juntos en 23 años.

La limpieza de Instagram se produce pocos meses después del lanzamiento del libro de su ex Britney Spears, The Woman In Me.

Spears habló sobre su relación con Timberlake, que se extendió de 1999 a 2002, y reveló que tuvo un aborto después de que Timberlake la dejara embarazada.

"Fue una sorpresa, pero para mí no fue una tragedia", dijo Spears en el libro de rápida venta. "Amaba mucho a Justin. Siempre esperé que algún día tuviéramos una familia junta. Esto sería mucho antes de lo que había previsto".

"Pero Justin definitivamente no estaba contento con el embarazo. Dijo que no estábamos preparados para tener un bebé en nuestras vidas, que éramos demasiado jóvenes".

Y continuó: 'Si hubiera dependido únicamente de mí, nunca lo habría hecho. Y, sin embargo, Justin estaba tan seguro de que no quería ser padre. Hasta el día de hoy, es una de las cosas más agonizantes que he experimentado en mi vida.'

En medio de la oleada de críticas tras las revelaciones de Spears, Timberlake desactivó sus comentarios en Instagram el 26 de octubre.

En noviembre una noticia de Entertainment Tonight hablaba sobre como Timberlake y Jessica Biel estaban siguiendo adelante tras todo el torbellino provocado por el libro de Britney.

La pareja se había estado centrando "en su relación y familia como siempre". La fuente añadió: "Ha sido algo perturbador que casos pasados ​​vuelvan a aparecer ante el público, pero se están asegurando de estar ahí el uno para el otro y seguir avanzando".