Karol G confirma nuevo álbum 'Mañana Será Bonito': todo lo que se sabe sobre su disco

La llegada de un nuevo álbum es un gran motivo de celebración para los fans, y más aún en una época tan enfocada a los singles como la que está viviendo la industria musical en estos momentos. Karol G se ha convertido en una de las artistas latinas referentes a nivel internacional, y ha decidido traer un disco completo después del éxito de sus lanzamientos más recientes. 'Provenza', 'Gatúbela' y 'Cairo' han sido algunos de los hits más potentes de la música latina durante 2022, y la cantante ha querido estrenar el 2023 por todo lo alto con el álbum 'Mañana Será Bonito'.

Es probable que muchos de los últimos hits que hemos escuchado de parte de Karol G formen parte del tracklist de 'Mañana Será Bonito', y el final del spoiler apunta a que el álbum tendrá una canción homónima. Teniendo en cuenta que ya nos ha mostrado su estribillo, es probable que se trate del single que encabece las promociones del disco, el día en que por fin se publique.

Por ahora, el vídeo que ha publicado la cantante ha dejado algunas pistas: lo más seguro es que las canciones del álbum estén centradas en el positivismo, pero sin ocultar las razones que han llevado a Karol G a sentirse más triste durante los últimos meses. El tono del vídeo spoiler da a entender que la recuperación post-ruptura será un tema central de este nuevo proyecto. Este clip de apenas un minuto cuenta con la participación de Iker, el niño viral de TikTok, y ha conseguido un alcance descomunal en apenas unas horas.

"Hoy anuncio el proyecto al que tanto amor y tiempo le he dedicado": esas son las palabras con las que Karol G ha querido dar comienzo a esta etapa que, aunque por ahora no tiene fecha de lanzamiento oficial, está claro que no se hará esperar demasiado.