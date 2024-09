DiddyGate

Khloé Kardashian recuerda haber asistido a una "fiesta desnuda" de Diddy con Justin Bieber cuando tenía 20 años

Mientras Sean 'Diddy' Combs permanece entre rejas, ha resurgido un clip de Khloé Kardashian en el que habla de su asistencia a una de las legendarias fiestas del infame productor. En un capitulo de Keeping Up With the Kardashians de 2014 habla con su hermana Kourtney de una de legendarias fiestas de Diddy, a la que también asistió un joven Justin Bieber y en la que la mitad de la gente estaba desnuda.