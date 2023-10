Lady Gaga canta varias canciones con U2 en Las Vegas, incluida Shallow

Una semana después de subirse al escenario con los Rolling Stones en Nueva York para cantar juntos Sweet Sounds of Heaven Lady Gaga ha vuelto a Las Vegas y ha compartido escenario con otras grandes leyendas de la música, U2.

La cantante se unió a U2 el miércoles 25 en The Sphere durante la residencia de la banda irlandesa en Las Vegas. Esta vez, sin embargo, Gaga cantó su éxito ganador del Oscar en A Star Is Born, entre otros sencillos de U2.

Gaga compartió voz con el líder Bono en lugar de con su ex coprotagonista Bradley Cooper, y la pareja entregó "una versión sorprendentemente enérgica de la emotiva canción", según Rolling Stone. Gaga y Bono también cantaron la canción de amor de la banda de finales de los 80, All I Want Is You, y uno de sus mayores éxitos, I Still Haven’t Found What I’m Looking For.

Bono, de 63 años, presentó a su colega vocalista, que también vestía una chaqueta de cuero y gafas de sol, como "la mujer más audaz y vivaz en cualquier habitación en la que haya estado. ¿Le darías la bienvenida a nuestro tocadiscos, lo divino, lo divino? - Lady Gaga".

Más tarde, durante su interpretación de "Todavía no he encontrado lo que estoy buscando", la elogió como "la virgen vestal de Las Vegas" y ensalzó su presencia en el escenario: "Llévala a la capilla de Elvis", dijo.