Lady Gaga explica por qué no negó nunca los rumores de que era trans: "No me sentí como una víctima con esa mentira"

La cultura pop está llena de rumores locos, y en el año 2011 hubo uno en particular que protagonizó infinidad de titulares: la posible transexualidad de Lady Gaga. Todo comenzó con unas imágenes que, según muchos, indicaban la posibilidad de que la cantante tuviese pene, y se convirtió en objeto de rumores de varias semanas. Las cosas se salieron tanto de control que durante meses los periodistas no dejaron de preguntarle al respecto, tratando de conseguir finalmente unas declaraciones polémicas al respecto. Ella fue muy clara: "No creo que deba dar una rueda de prensa para explicar si tengo pene o no. A mis fans les da igual y a mí también".

Ahora, la cantante ha compartido sus reflexiones al respecto de lo que pasó en aquel entonces. Ha sido en su visita a "What's next? The future with Bill Gates" donde ha explicado que nunca se sintió como una víctima, ya que no le parecía que ser una persona trans fuese algo malo. Si hubiese dado importancia a esos rumores, podría haber afectado a las personas trans, porque habría transmitido que era algo negativo que había que negar: "He estado en situaciones en las que corregir un rumor no iba a favor del bienestar de otras personas. En ese momento, traté de hacer reflexionar a la gente y de ser disruptiva de otra manera", contaba la cantante.

La reacción en redes a estas declaraciones no podría haber sido más positiva: la relación de Lady Gaga con el colectivo LGTBIQ+ ha sido inmejorable desde el principio de su trayectoria musical, y son muchos los gestos que la artista ha realizado para defender a las personas discriminadas. ¡Por suerte, el mundo es un lugar mucho más confortable para estas personas, en comparación con cómo eran las cosas en 2011!