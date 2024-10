Leire Martínez habla sobre un posible regreso de Amaia a La Oreja de Van Gogh: "Me parecerá bien, yo ahí no pinto nada"

Leire Martínez reaparecía en Pamplona, tras su salida de La Oreja de Van Gogh, para presentar un desfile nupcial y lo hacía con la mejor de sus sonrisas. Como si nada hubiese pasado, la artista dejó a un lado el momento tan inquietante que vive y lo dio todo junto a Irene Villa, Mar Montoro y Pilar León.

Aunque al inicio del evento no posó ante los medios y no quiso atender a la prensa, después sí que lo hizo y desveló qué le parecería que Amaia Monteso volviese al grupo: "Pues si te soy sincera, si ellos deciden que sea así, pues me parecerá bien. es que, son sus decisiones y yo ahí no pinto nada. ya está".

Además, Leire aclaró que "no" ha hablado con Montero a raíz de su salida de La Oreja de Van Gogh y aseguró que ante todo "la respeto y la quiero, pero apenas tenemos relación".

Leire reconoce que la situación con sus excompañeros en la actualidad no es cordial, al menos de momento, porque "las separaciones no suelen ser cordiales, pero lo serán, yo les quiero mucho".

La artista confía en que el tiempo sea sanador para todos: "Seguro, siempre lo es" y desmintió haber firmado una cláusula de confidencialidad por la que no podría hablar al respecto: "Que yo sepa, no". Lo que sí que tiene claro Leire es que va a seguir en el mundo de la música: "Por supuesto", pero desconoce si será vocalista de otro grupo.

Por último, sobre el tiempo que ha pasado en La oreja de Van Gogh, explicó que "me gusta ser honesta conmigo misma y ahora mismo no es el momento... no voy a desmerecer jamás los 17 años que he pasado con mis compañeros", resumiendo que ha sido "un gran aprendizaje y una gran experiencia".