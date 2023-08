Liam Payne cancela su gira por problemas médicos, pero sus seguidores apuntan a la baja venta de entradas

Liam Payne es uno de los exmiembros de One Direction más controvertidos: desde sus polémicas declaraciones en podcasts al bajo éxito de sus últimos lanzamientos, las pocas ocasiones en las que se habla de él no es por las mejores razones. Ahora, se suma una nueva controversia a su historial: ha decidido cancelar su gira por Latinoamérica, prevista para este próximo mes de septiembre, por una reciente infección en el riñón que le llevó, supuestamente, a estar hospitalizado. Poco después de lanzar el anuncio de esta cancelación, muchos de los que lo conocen han sospechado que puede que haya otras razones para esta suspensión de sus conciertos.

Los espacios en los que iba a dar sus conciertos Liam Payne tenían una gran capacidad, y muchos de sus fans han señalado que había otros espacios alternativos más pequeños que podrían haber servido de sobra para dar sus shows. Alquilar un espacio grande significa también que los gastos son mucho mayores, y es necesario que se vendan gran parte de los pases para rentabilizar la gira. En el caso de que se vendiesen muy pocas entradas, sería más rentable cancelar todo el tour, a pesar de los gastos de producción que ya ha supuesto su preparación, que celebrarlo con pérdidas. Quienes compraron un pase para alguno de sus conciertos podrán obtener la devolución de lo que pagaron, aunque la decepción que sientan no la compensará nadie.

Aunque es indudable que un problema de salud es una causa más que justificada para cancelar una gira, este tipo de decisiones se ven influidas muchas veces por varias razones, y no todas ellas se explican en los comunicados oficiales. Las críticas que han surgido al respecto no son más que especulación, pero las cifras de ventas que llevaban los conciertos hasta ahora no engañan. ¡Esperemos que cuando Liam Payne regrese a Latinoamérica lo haga en espacios más modestos!