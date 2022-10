La lista de participantes del Benidorm Fest 2023 genera revuelo en redes: ¿quién tendrá más posibilidades de ganar?

Tras el éxito que tuvo la propuesta de Chanel Terrero en el último Festival de Eurovisión, era de esperar que el próximo Benidorm Fest atrajese todas las miradas de los fans. Con el boom de popularidad de Chanel, es lógico que muchos artistas desconocidos hayan querido probar suerte este año, con la esperanza de causar tan buena impresión como ella en el público. El jurado parece haber seleccionado a muchos artistas indie, que contrastan enormemente en popularidad con las candidaturas de varios exconcursantes de 'Operación Triunfo', como Famous, Agoney y Alfred García. Esas grandes diferencias de fama han levantado ampollas en redes, ya que muchos interpretan que los triunfitos partirán con ventaja.

A las muchísimas críticas que han surgido con respecto a esta selección "descompensada", comentaristas expertos del evento como Malbert han recordado que Chanel no era, ni mucho menos, el nombre más conocido de los candidatos del año pasado, y que será la canción de cada participante la que defina si tiene posibilidades o no de acudir como representante de España a Eurovisión en 2023.

Varias caras conocidas de nuestra casa pondrán todo su esfuerzo en deslumbrar al público durante la próxima gala del Benidorm Fest: las colaboradoras de 'El Hormiguero', Twin Melody, son unas de las artistas más populares que han entrado entre las 18 propuestas finalistas; y Sharonne, a quien vimos ganar 'Drag Race España' y participar en 'Tu Cara No Me Suena Todavía', también intentará llegar al Festival de Eurovisión con su look espectacular. Esta es la lista completa de los participantes del Benidorm Fest 2023:

Agoney

Este ganador de 'Tu Cara Me Suena' demostrará una vez más su enorme capacidad vocal con una canción que deje al público boquiabierto, como es costumbre en él.

Alfred García

Ya intentó, con poco éxito, conquistar a Europa junto a su entonces pareja, Amaia Romero. Ahora va a por la revancha después de unos años en los que ha madurado musicalmente, al mismo tiempo que se prepara para concursar en 'Tu Cara Me Suena'.

Alice Wonder

Artista top de la escena indie y con colaboraciones de lo más interesantes en su historial. No cabe duda de que su propuesta para Benidorm Fest será bastante alternativa.

Aritz Aren

Ha conseguido una gran base de seguidores en redes gracias a sus capacidades para el baile, y ahora se aventura en el mundo de la canción. Ya hay quien lo etiqueta como "futuro Chanelazo".

Blanca Paloma

El año pasado participó en el Benidorm Fest, pero no cautivó demasiado a la audiencia. Con esa experiencia, puede que este año deslumbre, gracias a la ventaja de ser una veterana.

E'FEMME

Un grupo de chicas que ha enamorado al público más joven con su estilo k-popero. Podemos dar por hecho que su candidatura contará con una coreografía 'on point'.

Famous

Este artista se quedó a las puertas de acudir a Eurovisión hace unos años, y siempre ha comentado que es uno de sus sueños, así que lo dará todo en las galas del próximo 31 de enero al 2 de febrero.

Fusa Nocta

Con algo de rodaje en televisión, sus fans tienen claro que mandará una propuesta impactante al Benidorm Fest. El trap también tendrá su hueco en esta segunda edición.

José Otero

Con su música y su look cautivador, ha acumulado cerca de 160k seguidores en Instagram. Se puede esperar que su propuesta sea de las más románticas y pop.

Karmento

Su unión de lo actual con lo folclórico le ha valido el reconocimiento de una parte notable del público que escucha música indie, así que es probable que logre llamar mucho la atención con su actuación.

Megara

De los pocos artistas de rock que han conseguido el pase al Benidorm Fest, pondrán el toque oscuro entre las propuestas más comerciales.

Meler

Con su música pop típica de 'boy band', es muy posible que enamoren a una buena parte del público joven femenino.

Rakky Riper

De la tanda de artistas hyper-pop al estilo de Saramalacara, Rakky Riper pondrá al público a bailar con su sonido ultradigital.

Sharonne

Dejó claro en 'Tu Cara No Me Suena Todavía' y en 'Drag Race España' que tenía talento a espuertas, y podría ser una de las grandes sorpresas del Benidorm Fest.

Siderland

Igual que Tanxugueiras puso el toque de idioma regional en la pasada edición, es probable que este grupo sea la propuesta no-hispanohablante de la edición.

Sofía Martín

Con canciones de lo más pegadizas y bailables, tratará de llevar sus ritmos a toda Europa. Siendo alemana, está claro que algún puntillo de los germanos se llevaría, si fuese seleccionada.

Twin Melody

Llevan años demostrando su capacidad para el canto en redes, y esta podría ser su oportunidad definitiva para hacer que su música salga de las redes y entre en el círculo mainstream.

Vicco

A pesar de tener relación con algunos de los artistas más grandes del país, su música y sus perfiles en redes no tienen todavía un gran seguimiento. El Benidorm Fest será, sin duda, su gran oportunidad de demostrar su valía.

Las redes no se decantan por un favorito todavía, pero muchos se han sorprendido al descubrir a algunos de los talentos que han sido seleccionados por el jurado. ¡Parece que la competencia será intensa, un año más!