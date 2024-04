Lizzo matiza sus palabras y ahora asegura que no se retira de la música

Hace tan solo un par de días, la rapera estadounidense Lizzo dejaba en shock a las redes sociales después de publicar un Instagram un comunicado en el que daba a entender que dejaba la música. "Estoy enfrentándome constantemente a mentiras sobre mí por influencia y visitas. Ser el blanco de las bromas todo el tiempo por mi aspecto... Mi carácter está siendo destrozado por gente que no me conoce, faltándome al respeto. No firmé para esta mierda… lo dejo", explicó en el comunicado.

Sin embargo, parece que no dejará la música. Así lo ha confirmado la propia artista, que ha decidido recoger cable y matizar sus palabras del otro día. "Cuando digo que lo dejaré, me refiero a que dejé de prestar atención a la energía negativa. A lo que no voy a renunciar es a la alegría de mi vida, que es hacer música que conecte con la gente. Porque sé que no estoy sola", ha dicho en un nuevo vídeo.

https://twitter.com/PopBase/status/1775249122918109323

Así pues, Lizzo deja claro que no se va a rendir y que va a seguir con su carrera musical: "Dicho eso, voy a seguir adelante, seguiré siendo quien soy. Nuevamente quiero agradecer por todo el amor que he recibido, significa más de lo que imaginan".

Lo cierto es que esta rectificación no ha gustado a los fans. Y es que muchos están acusando a Lizzo de recurrir al viejo truco de anunciar tu retiro para llamar la atención de los seguidores. No sabemos si esto es cierto o no, pero, desde luego, la artista no ha sido especialmente clara estos últimos días.