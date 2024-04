Lizzo anuncia que deja la música por los constantes comentarios sobre su físico

La carrera de Lizzo no está en su mejor momento. Desde hace unos meses, su reputación ha ido en declive después de que tres de sus exbailarinas hayan acusado a la rapera de abuso sexual, así como de discriminación por motivos religiosos y raciales. Ahora, envuelta en toda espiral de serias acusaciones, la artista ha emitido en sus redes sociales un comunicado en el que anuncia que deja la industria musical.

"Me estoy cansando de aguantar que cada persona de mi vida y en internet me traten mal. Lo único que quiero es hacer música, hacer feliz a la gente y ayudar a que el mundo sea un poco mejor de cómo me lo encontré [...] Estoy enfrentándome constantemente a mentiras sobre mí por influencia y visitas. Ser el blanco de las bromas todo el tiempo por mi aspecto... Mi carácter está siendo destrozado por gente que no me conoce, faltándome al respeto. No firmé para esta mierda… lo dejo", ha comunicado la cantante.

Desde luego, Lizzo ha tenido que lidiar en múltiples ocasiones con ataques gordofóbicos hacia ella. Como ejemplo basta recordar la polémica surgida de unos comentarios ofensivos por parte de Kanye West hace unos meses. Todo esto, sumado a la controversia en la que está envuelta, parece que ha llevado a la artista a un colapso. No obstante, muchos seguidores creen que se trata de una simple campaña de marketing para lavar su imagen o recibir atención mediática.

Aún así, parece que el comunicado va bastante en serio. Veremos si, en algún momento, volveremos a escuchar alguna nueva canción de Lizzo o si regresará a los escenarios. Sea como sea, la cuestión está en el aire y el tiempo es el único capaz de responder estas preguntas que ahora, inevitablemente, le surgen a sus fans.