¿Ponerte pañales para un concierto? Algunos fans de Taylor Swift confiesan haberlo hecho para no perderse ni una canción

Hay ocasiones en las que una persona espera durante tanto tiempo a que llegue un evento en concreto que, cuando finalmente llega esa fecha, quiere aprovechar cada minuto de ese día para disfrutar al máximo de esa experiencia. Pero, pese a que este es un comportamiento muy habitual, parece que hay quienes han decidido llevar esa idea hasta un límite inesperado. Esto es lo que ha ocurrido con algunas fans de Taylor Swift, quienes han confesado a través de las redes sociales que decidieron llevar pañales de adulto a su concierto para no perderse ni un solo minuto del espectáculo.

Aunque es bien sabido que los swifties llevaban mucho tiempo esperando para poder disfrutar de la gira de Taylor Swift, The Eras Tour, nadie había llegado a imaginarse que a alguien pudiera ocurrírsele una idea como esta. Porque, aunque es cierto que el concierto dura más de tres horas, la mayoría prefiere esperar a que pasen las horas o ir al baño en cuanto ven la ocasión. Pero, por lo que parece, para estas fans esta no era una opción, ya que han señalado que después de tanto esfuerzo y estrés por conseguir tickets no queríanperderse ni un solo minuto ni sufrir ninguna interrupción durante el concierto.

Frente a esta situación, las reacciones en redes no han tardado en aparecer para hablar sobre ello, ya que son muchos los que se han sorprendido ante la decisión de las fans que han confesado llevar estos pañales. Y, aunque no se sabe si lo hicieron como una broma o si realmente llegaron a utilizarlos, muchos han aprovechado este momento para bromear sobre esta situación, preguntándose si Taylor Swift los utilizará también durante su propio concierto. Por otro lado, a raíz de esta situación muchos han optado por recordar que es mucho mejor perderse unos minutos o esperarse a que acabe el concierto que optar por esta decisión. Sin duda, esto es algo que nadie se había visto venir y que ha pillado a todos con la guardia baja ¿Quién iba a imaginarse que llevar pañales de adulto para no ir al baño sería una opción válida para algunos?