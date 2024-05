Llevar pañales a The Eras Tour de Taylor Swift: el truco de algunos swifties para no perderse ni una canción por tener que ir al baño

Un concierto de Taylor Swift es una experiencia irrepetible, y los fans más acérrimos de la artista no están dispuestos a perderse ni un solo segundo de la experiencia. Pero, teniendo en cuenta que los swifties son seres humanos y que el show dura tres horas y media, es muy posible que algunos tengan que perderse parte del espectáculo para poder cumplir con sus necesidades. Con decenas de miles de personas en un solo recinto, puede hacer falta un rato largo para ir al baño y volver hasta la localización en la que se estaba antes, así que hay que escoger con cuidado qué parte del show se está dispuesto a no ver. A no ser… que los swifties más hardcore tengan una alternativa.

Hay quienes han decidido que un pañal para adultos es una buena opción, por si se da el caso de que no puedan ir al baño sin perderse una parte importante del show. Por supuesto, eso supone caer en la desagradable experiencia de hacerse pis encima, y tener que aguantar con ese pañal puesto hasta que se llegue a casa. Puede que los pañales absorban, pero no todos neutralizan el olor de forma efectiva, así que esta decisión puede convertirse rápidamente en una pesadilla, tanto para quien lleve el pañal como para quienes rodeen a esa persona.

Como no podía ser de otra manera, las personas que se han cruzado con este vídeo no han dudado en criticar a la autora del clip. A pesar de que finalmente no tuvo que hacer uso de este recurso de emergencia, que una persona esté dispuesta a llegar a tanto por no perderse un par de canciones de un concierto así de largo es, para muchos, un asunto preocupante. ¡El propio bienestar siempre debe ser la prioridad de cualquier persona, incluyendo a los que son muy, muy fans de algo!