Lola Indigo y Maria Becerra crean el nuevo himno que sonará en toda 'Discoteka'

Aunque haya a quien le pueda sonar extraño, incluso en un género relativamente sencillo como el reggaeton existen canciones de gran calidad y muy innovadoras, y canciones que no aportan nada y caen en el olvido. Bien es sabido que el reggaeton no es famoso precisamente por su profundidad lírica, pero eso no significa que cualquier verso básico pueda servir para crear un éxito, y el último lanzamiento de Lola Indigo y Maria Becerra es el ejemplo de cómo escribir una buena canción de reggaeton. Con el equilibrio justo entre pegadizo, divertido y 'relatable', ambas artistas han logrado deslumbrar a todos aquellos que han decidido escuchar su colaboración, que resulta de lo más adictiva.

Las colaboraciones entre artistas femeninas son uno de los trends más notables del pop y de la música urbana, y es que las oyentes demandan cada vez más este tipo de alianzas, que hasta ahora eran muy poco habituales en la industria. Gracias a ellas, están llegando una infinidad de canciones que demuestran el poder que puede tener una mujer y lo importante que es que exista la sororidad, y que no se promueva la competición entre mujeres. Además, estas canciones sirven, muy a menudo, para expresar la sexualidad femenina desde un punto de vista mucho más auténtico que en las colaboraciones que se realizan con hombres.

Bien es sabido que, históricamente, las mujeres han tenido trayectorias mucho más cortas que los hombres en la industria musical, y muchas veces hemos sido testigos de guerras entre ellas por ocupar uno de los pocos puestos disponibles (Nicki Minaj y Cardi B, porque solo puede haber una rapera; o Mariah Carey y Ariana Grande, porque solo puede haber una cantante con un enorme registro vocal). Con colaboraciones como la de Lola Indigo y Maria Becerra en 'Discoteka', el espacio para las mujeres se amplía, y se dejan de lado las competiciones sin sentido. ¡Ojalá vengas muchas más, y tan buenas como esta última!