Lola Índigo y Paulo Londra confirman la llegada de Perreito Pa Llorar, un adelanto de Nave Dragón

Lola Índigo no deja de dar sorpresas. La estrella española ha confirmado que Perreito Pa Llorar, su próximo sencillo y parte de su esperadoálbum Nave Dragón, contará con la colaboración de Paulo Londra. Este anuncio ha generado un gran revuelo entre los seguidores de ambos artistas, consolidando la canción como uno de los lanzamientos más esperados de la temporada.

Hace unas semanas, Lola compartió un adelanto del tema que ya cautivó a sus fans con letras que combinan desamor y ganas de bailar: "Me voy sola pa la discoteca, un perreito pa llorar. Por más que beba estoy seca y bailando no puedo olvidar lo que pasa cuando sales por la puerta, vas con un perfume y traes otro de vuelta". Ahora, con la incorporación de Paulo Londra, la expectativa por este himno invernal no ha hecho más que crecer.

El argentino, una de las figuras más destacadas de la música urbana, aporta su estilo único a la canción. En un adelanto compartido por Lola Índigo en sus redes sociales, ya se escucha la voz de Londra, lo que confirma los rumores que llevaban semanas circulando. Como ya hemos mencionado, Perreito Pa Llorar es un nuevo adelanto del próximo álbum de Lola Índigo, Nave Dragón, que promete continuar el camino marcado por su anterior trabajo, Dragón. Este nuevo disco seguirá explorando sonidos que mezclan el pop, el reguetón y la electrónica, consolidando a la cantante como una de las figuras más versátiles del panorama musical español.

Aunque todavía no hay una fecha oficial de lanzamiento, se espera que Perreito Pa Llorar llegue pronto. Según confirmó la propia artista, la canción iba a lanzarse antes, pero sus planes se vieron retrasados debido a la DANA que afectó a España este otoño.