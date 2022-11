Louis Tomlinson y su disco 'Faith In The Future': ¿un flop o la esperanza de revitalizar su carrera?

Los artistas que empiezan formando parte de una boy band o una girl band tienen la difícil tarea de dar continuidad a su trayectoria musical más allá de los pocos años en los que puedan ser miembros de dicho grupo. La mayoría de ellos no consiguen pasar de uno o dos singles relativamente conocidos, y suelen caer en el olvido antes de que haya pasado una década desde su estreno como solistas. Por suerte, cuanto más tiempo pasa, y con la ayuda de las redes sociales, cada vez son más los que consiguen encontrar a un fandom fiel que escuche su música en todo el mundo, y Louis Tomlinson tiene la fortuna de ser uno de los que más ha enamorado a las redes. Su carácter bonachón y su música de gran calidad han permitido que lance varios discos en solitario, y acaba de volver con el último de ellos, 'Faith In The Future'.

Louis Tomlinson ha vuelto con todo para este comeback: 'Silver Tongues' es el tercer videoclip que lanza dentro de este periodo promocional, y es que esta ha sido precisamente la canción más escuchada del álbum desde que viese la luz hace un par de días. El vídeo musical servirá para dar a este single con tintes rock un empuje extra, en un momento en el que el pop-rock está viviendo un revival como no se veía desde hace casi veinte años. Parece que este cantante ha decidido que este sonido más duro es la mejor forma de diferenciarse de sus viejos compañeros de One Direction, que han tratado de construir su trayectoria poco a poco en los últimos años. Aunque es indudable que Harry Styles ha sido el que más éxito ha tenido en su carrera musical individual, la caída en desgracia del resto convierten a Louis Tomlinson en la segunda opción más popular entre los millones de fans que siguieron al grupo en sus comienzos.

Aunque no cuenta con tanta visibilidad como en sus primeros lanzamientos, no cabe duda de que estos esfuerzos por definir su sonido están dando fruto. Y con hits como los que acaba de tener ante el sorprendente éxito de 'Silver Tongues', es probable que a Louis Tomlinson todavía le quede mucho por dar.