I Love Reggaeton aterriza (y despega) en Zaragoza

Entre las noticias y los muchos influencers que se reparten entre Madrid y Barcelona parece que no hay eventos molones fuera de las dos ciudades más populares de España, pero para nada es así. La gente de Sharemusic lo sabe bien porque lleva años trasladando sus mejores espectáculos de una localización a otra, y la de este finde en Zaragoza tiene un significado especial con I Love Reggaeton.

La elegida ayer fue Zaragoza, y el titular fuera del evento podría ser el inusual calor para las fechas (asfixiante en algunos momentos), pero el recinto de Valdespartera estaba preparado para eso y más. De hecho, quizá parte del calor estuviera provocado por un cartel de infarto, que una vez más supuso un sold out para la cita ya mítica de los reguetoneros y electrolatinos más clásicos.

Los que pensaran que el género era una moda, que vuelvan a pensar echando un ojo a cómo el Espacio Zity se prendió fuego (figuradamente) para que la cita musical fuera la inauguración de la semana grande de las fiestas locales, dando el pistoletazo de salida justo después del pregón.

Nombres como Yandar & Yostin, Henry Méndez o Jimmy Bad Boy, que ya llenaron individualmente conciertos multitudinarios, se turnaban frenéticamente con dos o tres canciones (sus temas más míticos) en un espectáculo que no daba un segundo al respiro. Sobre todo por el siempre eficaz trabajo de Dame Más Gasolina DJs, que en los tiempos cuando se cambiaban los artistas amenizaban a los miles de espectadores con temas míticos de otros autores.

Tampoco se necesita que hagan un recital largo para que la gente pierda la cabeza: si Lorna canta "papi-papi, papi-chulo", Zaragoza pierde la cabeza perreando casi más fuerte que en 2002, cuando salió la canción. Lo mismo va para Dasoul o José de Rico, dos de los más aplaudidos. "Nos lo hemos gozao", dice un grupo de chicas que han venido desde varios puntos de la provincia y no se lamentan de que a veces solo canten tres canciones. "Hay súper buen ambiente de las peñas", añaden.

Da fe de sus declaraciones cómo se interrumpe todo (no sabemos ni cómo se llamaban las chicas) para bailar "yo soy tu gatita", un himno inmortal que debió de acabar con cientos de afónicos en la mañana del domingo. Es la primera vez que I Love Reggaeton pasa por Zaragoza, y algo nos dice que no va a ser la última. El ritmo latino parece que funciona en todas partes, y más cuando se respira un espíritu festivo que no conoce fecha de caducidad.

La próxima y última parada de 2023 para este festival será el 1 de diciembre en Bilbao; no hará tanto calor, pero mejor no te abrigues mucho si vas a ir. En los ILR siempre se suda.