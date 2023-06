Love the Twenties: la cima del remember, actualizada

No sabemos si todo el mundo tenía la misma sensación que nosotros al llegar al Love The Twenties de 2023, pero nada más atravesar el control de seguridad corrías riesgo de bloquearte. No por la gente (35.000 personas), sino porque en los tres escenarios sonaban himnos que hacían difícil la elección de a dónde dirigirse.

Coti en el espacio Pop, Raúl en el arenoso lugar de Playa y la siempre increíble selección makinera de los Jumper Brothers en el escenario Dance te meten en un dilema de los que molan, donde no te puedes equivocar.

Decir, eso sí, que la media de edad respecto al Love the 90's en el mismo lugar (IFEMA) que siete días antes había bajado muchísimo, y más de una influencer rondaba los abarrotados palcos VIP.

"Yo tengo una teoría, y es que hubo una época en España donde los niños no tenían referentes musicales infantiles y venían a ver a gente como yo", explica un muy coherente Raúl, cuyo repertorio cantaba un respetable tan entregado como hace 20 años. "Firmo todos los Love the Twenties que haga falta por un público así", dice exhausto tras su actuación.

Kate Ryan, una de las cabezas de cartel, actualizó algunos de sus mitiquísimos temas "para el gusto del público actual", pero se sigue sorprendiendo del fenómeno nostálgico en España: "Hasta donde me alcanzaba la vista había gente cantando conmigo". No exagera: el escenario Dance era el plato fuerte con un despliegue técnico que dejaba en pañales al ya bastante curioso de la edición 2022.

Igual que observaron los Safri Duo una semana antes, el rollo revival solo está vigente con esta fuerza en un par de países nórdicos y en el nuestro, con más variedad de géneros en lo que se organiza dentro de nuestras fronteras.

"Es hermoso seguir siendo recordado así, disfrutamos mucho en festivales como este, pero creo que las canciones son muy vigentes", explica un Coti que, de haber comenzado su carrera en 2023, no cambiaría nada de cómo fueron sus orígenes. "Vale, está Spotify o YouTube, la manera de disfrutarlo es diferente, y ni por esas cambian los mensajes". Mira su 'Color Esperanza': lo compuso en 2001, y durante la pandemia fue uno de los exitazos pop latinos (más de 100 millones de visitas en Spoty). Por supuesto, sonó en Love the Twenties.

"A mí el cambio de década me ha sentado muy bien", dice Jordi Cruz, mítico de Art Attack o Top Gamers Academy y animador en el escenario pop. "Yo que he estado surfeando entre generaciones, estoy convencido que si hubiera sido famoso un poco después hubiera sido youtuber, y hubiera recomendado música como la que suena hoy por aquí. En mi momento, había que salir en la tele para ser famoso, hoy por suerte hay otras ventanas".

"La gente que está aquí lleva muchísimos años creciendo, pero en este festival en concreto hay algo que se debe estar haciendo muy bien", dice Eugenia Crispín de Essential, que con 27 años es quizá la artista más joven en los escenarios de Love the Twenties. Compositora y pianista que llega del mundo del jazz, está "seducida" por el chunda-chunda y ve por qué ha aguantado tan bien el paso del tiempo: "Si le quitas la base electrónica, lo que yo hacía antes tiene mucho que ver con lo que suena ahora y lo que sonaba en 2003".

"Esto va por épocas", opina Raúl, quien cree que "la gente necesita escuchar temas antiguos y revivir las fiestas como antes". Kate Ryan completa su reflexión con algo que suena a promesa: "Me da a mí que nunca va a parar, que se va a pasar de generación en generación".

Love The Twenties no se detiene solo en capitales como Madrid, sino que tendrá ediciones más pequeñas repartidas por toda la geografía española para que el mensaje remember no pare. Alicante o Daimiel son algunas de las paradas, pero no descartes anuncios de última hora para revivir el momento en el que descubriste que la música podía hacerte feliz.